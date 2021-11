Julio Velarde en el CADE 2021 pide al Congreso nombrar gente capacitada para el directorio del BCR

El Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores. EFE/ Víctor Lerena

Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, se presentó esta mañana en el CADE Ejecutivos 202, donde señaló que a los últimos gobiernos del Perú hubo una falta de visión para trazar una estrategia que permita un crecimiento de nuestra economía y atacar sectores vulnerables y, así, satisfacer las demandas de la población de servicios públicos.

“Se ha perdido el orden de a dónde deben de orientarse los recursos, no en la forma clientelista. Lo que interesa en educación no son los que pueden ejercer más presión sino los niños, lo que interesa en salud no son los que pueden ejercer más presión, sino los enfermos”, señaló Velarde.

Por otro lado, el economista pidió al Congreso de la República nombrar a personas capacitadas para que asuman los tres puestos en el directorio de esta institución que están pendientes.

“En este caso, para la inflación, no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar a los directores, si nombra gente capacitada, tiene que ser lo ideal y eso creo que ayudaría bastante”, apuntó.

INVERSIÓN PRIVADA

Durante su presentación en CADE-2021, Julio Velarde indicó además que el problema de la inflación es uno de los desafíos más importantes que se tiene en el Perú, pero “no es tan difícil de controlarlo”.

“Lo preocupante es que la inflación más alta ha sido en alimentos y energía y perjudica a los más pobres, pero responde a factores externos (…) Aunque el BCR eleve la tasa de interés a 500 %, el precio del petróleo no va a caer. Lo que podemos tener es un descenso de la inflación por las malas razones, porque recesamos severamente otros factores”, apuntó.

Sobre la inversión privada, Velarde recalcó que todo dependerá las acciones que tome el gobierno y que estas permitan recuperar la confianza de los agentes económicos durante los próximos años.

“Puede que cuando revisemos la inversión (privada) para el próximo año, en vez de cero que era nuestra proyección, con minería creciendo 8% y la inversión no minera cayendo, sea ligeramente positiva, porque las expectativas han mejorado ligeramente”, dijo el presidente del BCR.

“Si no se dan acciones que estén asegurando los inversionistas que se mantiene la estabilidad tanto económica como jurídica, a la larga la inversión va a retroceder. Es importante que se den las señales que esto tiene que hacerse”, puntualizó.

ATAQUES A VELARDE

En una breve conversación con la prensa, el expresidente del Consejo de Ministros indicó que Velarde Flores debe ser reemplazado por un nuevo profesional, y agregó que continuará al frente del BCR “porque quiere aferrarse al cargo”.

“El señor Velarde debe renunciar y dar paso a otro nuevo profesional. Cuántos economistas tenemos en el país. Hay gente con mucha trayectoria, por tanto no hay que hacer que uno es el único porque podría por ahí [Julio Velarde] estar protegiendo algo. Cómo me voy a aferrar a un cargo si no me corresponde”, señaló Bellido Ugarte.

Hace unos días, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, criticó duramente la permanecía y las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, al considerar que Velarde se equivoca al decir que en “Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan son los monopolios”.

“[En aquella vez] salió el mismo presidente del directorio [del BCR] a criticar la ley que establecía esa limitación [de intereses], diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, dijo en declaraciones a Radio Exitosa.

“Si él es un gran economista, cómo puede decir que en el Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan en materia financiera son los monopolios y oligopolios (bancos y compañías de seguros), sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no hace nada”, añadió.