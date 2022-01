Jorge Soto sobre los casos de COVID-19 en Cristal: “La mayoría son asintomáticos, ojalá se puedan sumar poco a poco”

Roberto Mosquera y compañía iniciaron la pretemporada el 27 de diciembre l Foto: @ClubSCristal

Sporting Cristal no atraviesa un buen momento al inicio de su pretemporada, debido a que 13 jugadores de su plantilla dieron positivo a COVID-19. Sin embargo, según las recientes declaraciones de Jorge Soto, parte del comando técnico ‘celeste’, no habría complicaciones y todo mejoraría con el pasar de los días.

“Los contagiados están bien, la mayoría son asintomáticos. Los chicos sanos están entrenando bien de manera presencial. Por ahora, esperamos que el fin de semana con las nuevas pruebas puedan salir negativo y poco a poco puedan sumarse a las prácticas la próxima semana”, señaló en conferencia de prensa para Cristal TV.

Como se ha visto en las diversas fotos compartidas por la institución ‘bajopontina’, los jugadores que utilizan espacios cerrados como el gimnasio utilizan mascarilla, esto con el fin de que el virus siga expandiéndose en el plantel. Los contagiados se encuentran aislados y deberán esperar la alta médica para sumarse a los entrenamientos.

Aún se desconoce si el amistoso pactado para el 12 de enero con la Academia Cantolao se realice, pues quedan pocos días y el aumento de casos en Lima Metropolitana podrían complicar todo. Hasta el momento los dirigidos por Mosquera no han podido tener un cotejo de preparación.

Foto: @ClubSCristal

Después se mostró optimista con el inicio del campeonato local. “Vamos a llegar bastante bien, tenemos aún tiempo. Veníamos trabajando por Zoom hace varios días antes de hacerlo de manera presencial. Se está trabajando bien la parte física y técnica, por lo que llegaremos de la mejor manera”

Cristal se caracteriza por cada año promover a nuevas promesas de sus canteras. En algunos casos tienen espacio en el primer equipo o son prestados a otros clubes para que tengan minutos en la primera división.

El ‘Camello’ confía plenamente en los más jóvenes para hacer una buena campaña este 2022. “Los chicos están demostrando que pueden jugar en Cristal. Están entrenando bien, todos están haciendo un duro trabajo. Los jóvenes están rindiendo de lo mejor. Sabemos lo difícil que será el año pero esperamos poder pelear el campeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores”.

SPORTING CRISTAL 2020

Roberto Mosquera y compañía decidieron conservar gran parte de su columna vertebral y los que no entraron en planes fueron cedidos como es el caso del venezolano John Marchán. Pero después han tratado de reforzarse en puestos que consideran que necesitan un plus para competir a nivel internacional. Aún no conocen a sus rivales de la Libertadores porque el sorteo se llevará a cabo el 23 de marzo.

Una de ellas es el delantero, por ello sumaron a John Jairo Mosquera. El colombiano firmó tras recibir la aprobación de ‘Mou’, quien lo dirigió en su paso por el fútbol boliviano. Viene de defender la camiseta del Guabirá, donde se reportó con 9 tantos en 16 enfrentamientos.

En la volante, se reforzaron con un futbolista polifuncional. Se trata de Leandro Sosa, el cual puede desempeñarse como mixto o extremo. El uruguayo jugó la campaña pasada en Ayacucho FC. Luego, pidieron el regreso de Fernando Pacheco que tuvo un paso fugaz por el fútbol brasileño.

Finalmente, realizarán una apuesta para el futuro. Juan Sánchez es el tapadito. El ecuatoriano que estuvo entrenando las últimas semanas en La Florida estaría a poco de estampar su firma y convertirse en el nuevo integrante de Cristal. Al igual que Corozo, llegó proveniente de Independiente del Valle, además tuvo una breve estadía en el Flamengo de Brasil.

