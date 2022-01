Sporting Cristal: John Jairo Mosquera y sus primeras fotos en el club celeste (Foto: Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal publicó una foto del flamante refuerzo colombiano John Jairo Mosquera en el entrenamiento de este martes 4 de diciembre del 2022, previo el inicio de la Liga 1 y su participación en la próxima Copa Libertadores.

John Jairo Mosquera se mostró sonriente en su primera fotografía en el campo principal de entrenamiento del club celeste con indumentaria de Sporting Cristal.

En una siguiente publicación en las redes oficiales de Sporting Cristal, se mostró al futbolista colombiano John Jairo Mosquera haciendo trabajos en el gimnasio de la institución celeste.

“¡John Jairo! ¡Vamos! #FuerzaCristal #SomosFamilia”, fue el primer tuit en la cuenta oficial de Twitter de Sporting Cristal. “¡Vamos muchachos! Primer trabajo: gimnasio. #PretemporadaSC #FuerzaCristal #SomosFamilia”, citó el club en su cuenta, y acompañó la publicación con imágenes del atacante colombiano, Percy Liza y Fernando Pacheco.

John Jairo Mosquera llegó a Sporting Cristal procedente del club Guabirá de la primera división del fútbol de Bolivia. El delantero colombiano de 33 años inició su periplo por dicho país en el Royal Pari (2018-2020) y fue dirigido por el actual técnico del club celeste Roberto Mosquera. A inicios del 2021 jugó en Always Ready.

Sporting Cristal anunció también este martes en sus redes sociales el contagio de trece miembros del primer equipo. Todos los involucrados han sido aislados y reciben el monitoreo del área médica del club. Además, en consecuencia, se informó que se suspendió el partido amistoso programado con Ayacucho FC.

Sporting Cristal: John Jairo Mosquera y sus primeras fotos en el club celeste (Foto: Club Sporting Cristal)

Al conocerse el fichaje del delantero John Jairo Mosquera con Sporting Cristal, una ola de críticas se registró en redes sociales y provocó la reacción del DT Roberto Mosquera en pasado 24 de diciembre del 2021.

“Estamos muy tristes, muy sentidos, muy sensibles y lo tengo que sacar a la luz porque esto no puede continuar. Esta violencia esta verborrea, este aprovechamiento del anonimato para insultar a jugadores y comando técnico. Esta violencia que nunca ha existido. Cristal no es un equipo que nació violento. Lo que a mí me duele es este trato, que no es justo, que no es equitativo a lo que nosotros damos como equipo. Tenemos que proteger al equipo de mujeres, a toda la familia de Sporting Cristal, a los menores, a la Reserva. Es por eso que yo en este día que tendríamos que hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido, está dolido, y no ha pisado el Perú. Porque tiene familia en edad escolar, tiene familia en edad universitaria, tiene hermanos en edad laboral... y cuando leen eso dicen ‘¿a dónde están viniendo?’”, reflexionó Roberto Mosquera en su momento.

SEGUIR LEYENDO