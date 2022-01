¿Qué signo zodiacal soy si nací en enero? - Horóscopo 2022

Signos del zodiaco en el horóscopo.

La astrología nos presenta un mundo totalmente mágico con relación a ciertas características que nos complementan y permiten nuestro desarrollo con otros seres. A través de las predicciones y las lecturas para cada signo zodiacal iniciamos una ruta de posibles escenarios que podríamos vivir con relación a la posición de los planetas y cómo sus movimientos logran afectarnos.

Con el paso de los años, la astrología y el horóscopo ha captado la atención de muchas personas que desean saber lo que puede ocurrirles, precisando que, estos son posibles situaciones que afrontarían, por lo que nada está dicho en su totalidad. Cada uno es autor y responsable de su propio destino.

Si hablamos de los signos zodiacales, esto son 12 en total y se dividen en grupos que representan a los elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Para conocer cuál te corresponde, solo basta con saber tu fecha de nacimiento. Si tienes la hora exacta de tu llegada al mundo, también conocerás tu carta astral, que marca tu camino desde el día en que naciste.

¿QUÉ SIGNO SOY SI NACÍ EN ENERO?

Todas las personas que nacieron entre el 22 de diciembre al 19 de enero se rigen bajo el signo zodiacal de Capricornio. Dependiendo del día y hora, pueden tener ascendencia a otros complementarios del zodiaco. ¿Cómo son los capricornianos? Se describen como seres trabajadores, responsables y ambiciosas, aprecian su independencia. A continuación, te compartimos las predicciones para este año 2022 que recién inicia.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO - PREDICCIONES

“Recibirás energía concreta y realista, ideal para comenzar el año con una nota alta. La velocidad de la innovación que experimentarás marca una pauta para el resto del año. Toma tu tiempo para reflexionar sobre lo que has vivido en las últimas semanas, quizás hayas encontrado nuevas formas de expresarte, afinando tu propósito y lugar en el mundo. Es un tiempo de reflexión para ti, un momento para sentarte y atraer. Las decisiones entorno a tu autonomía y a tu vida podrían estar en proceso de cambio, pero confía que durante el mes de tu cumpleaños, tu prestigio prevalecerá. Sigue tu camino hacia el crecimiento personal. Este tiempo es para que mejores tus valores y perspectivas básicas. Podrías sentir que tus planes personales están estancados en este momento, y en lugar de sentirte frustrado, adéntrate al máximo, considera lo que verdaderamente deseas”. Por Parcast.

“Un año de propuestas donde tienes que ser flexible a la hora de cambiar. El éxito te va a acompañar definitivamente, no vale el retroceso. Vas a pensar en retomar algo que has dejado pendiente, pero no te conviene, tienes que seguir adelante. Es importante fijarte en detalles sobre cuestiones económicas porque así vas a empezar a multiplicar tus ingresos y eso es algo que has estado buscando desde antes. No pierdas la paciencia porque será la clave de tu éxito y así concretarás lo que quiere. Tu entorno te va a favorecer, solo tienes que ser paciente para que colaboren contigo. Todo lo que es viajes y emprendimiento lo vas a poder concretar con éxito. Vas a tener un golpe de suerte con algo y un dinero no esperado llegará a ti. Febrero y septiembre serán meses importantes para la abundancia. No pienses mucho, es un año armónico, este año podrás dejar de estar solo/sola, quizás es el momento de compartir con alguien. Ábrete al amor, tienes muchos miedos y pones una pantalla de frialdad. Es el momento de tener una pareja. Si tienes una, deja de ser frío y egoísta. Vas a tener un mes de crisis y armonía”. Predicciones por Josie Diez Canseco.

