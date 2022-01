Horóscopo de Cáncer: cómo le irá al Cangrejo en el primer mes del 2022

Los Cáncer son todo sentimientos. Leales, emocionales y muy sensibles, adoran su hogar y su familia.

Para este año 2022, la carta de la templanza acompaña a Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio), el ángel bota lo que no sirve y agrega lo que sí. Te enseña a compartir, a ser generoso y tiene que ver con la armonía y comunicación, con el escuchar y entender a la otra persona. Según las predicciones del horóscopo para esta nueva era, el número de la suerte del Cangrejo será el 14.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

“La luna se une al sol, Mercurio, Venus retrogrado y Plutón en Capricornio. Esta energía es concreta y realista, ideal para comenzar el año con una nota alta. La velocidad de la innovación que experimentaremos este mes marca la pauta para el resto del año. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre las últimas semanas, teniendo en cuenta lo que Mercurio ha traído a tu casa de los ocios. Reflexiona sobre las colaboraciones, conversaciones y experiencias que te ayudaron a relacionarte. Hoy considera lo que tus amigos y aliados aportan a tu vida, ¿diversión, alegría o buenas ideas? Trata de identificar los puntos más fuertes de cada uno y lo que más valoras de ellos. Sigue tu camino hacia el crecimiento personal. Este año es de compromiso, con un nuevo trabajo, una pareja de larga duración o incluso una oportunidad profesional que te obligue a salir de tu zona de confort. Si algo no funciona, lo sabrás”. Por Spotify Studios y Parcast.

“Predicciones 2022 para Cáncer. Este va a ser un año competitivo. Luego vas a poder estar más tranquilo para conseguir tus objetivos económicos. Todo lo que tenga que ver con el extranjero también te va a favorecer y vas a sentir que consolidas un aspecto familiar mucho más armonioso. Todo el conflicto, toda la tensión y preocupaciones que has estado sintiendo el año anterior terminan. Esta vez por fin vas a ver los frutos de tu esfuerzo y los vas a compartir con tus seres queridos. Tus logros se van a empezar a visualizar y pesa a las pérdidas vas a recuperar tu dinero perdido. Es importante tu intuición sobre todo para nuevos emprendimientos y que no te roben tus ideas. Año de realización y de siempre porque harás cosas nuevas que te harán crecer. Ten cuidado con gastos innecesarios, los meses de mayo y julio no te favorecen en tema económico. Será un año en el que querrás trabajar para encontrar algo equilibrado. Cáncer es un signo emocional, no fuerces situaciones, que todo fluya y caiga por su propio peso. El amor siempre estará ahí para ti, no lo dudes. Los que no tienen pareja van abrir a lo nuevo y soltar lo que te ha hecho sufrir”. Por el horóscopo de Josie Diez Canseco.

¿CÓMO ES CÁNCER?

Si naciste entre el 21 de junio y el 22 de julio, eres Cáncer. Ingenioso y cariñoso, imprimes seguridad en todos los que te rodean. Deja que Cáncer Hoy te guíe a través del amor, la compatibilidad, el crecimiento personal y profesional.

¿CUÁL ES MI SIGNO ZODIACAL?

Si eres nuevo en el mundo de la astrología, debes saber que para conocer tu signo del zodiaco solo basta tu fecha de nacimiento, ya que esta nos indica cuál te corresponde y cómo podría afectar tu día a día. Si quieres conocer un tema aún más profundo, puedes descubrir tu carta astral, la cual marca tu ruta de vida desde el nacimiento.

