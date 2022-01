Horóscopo Tauro 2022: predicciones para tu signo en salud, dinero y amor. (Foto:Captura)

Este año los que tendrán los efectos del año 2022 son los elementos de agua y tierra y será el año de dichos signos.

Tauro es un signo de tierra este año definitivamente le sonreirá. La forma de ser de Tauro le abrirá muchas puertas porque esa luz iluminará cada lugar que toque. La fuerza única y constancia que manejas hará que siempre te mantengas en pie.

Estas son las predicciones para Tauro durante el 2022

La palabra clave que te acompañará este año es la constancia y defender

Tu número de la suerte es el 3.

SALUD: Este año la presencia de estrés estará rondándote, así que en lo posible evita tensionarte y sobrecargarte de trabajo.

Como eres de las personas que adoran cuidarse y eso es evidente, debes de bajar un poco el ritmo durante lo primeros meses y no saturarte. Necesitarás descansar y enfocar tus energías, por esa razón las actividades y ejercicios vinculados al agua son los ideales para ti en los momentos de fatiga. Así que no estaría mal en variar las pesas y mancuernas por prácticas de natación ya sea en el mar o en la piscina.

AMOR: Si estás soltero (a) el amor llegaría a mediados del año. Según el vidente Jorge Abanto se daría para el mes de Agosto y Setiembre. Este nuevo amor te llenará de felicidad y verdadero cariño.

Si tienes una pareja la situación será muy positiva para ustedes, la comprensión, la química y la empatía entre ambos aumentará. Probablemente las campanas del amor y compromiso se den este año así.

Las personas que formaron parte de tu pasado y que te hicieron daño se quedan ahí; pero no te alarmes si es que regresa un amor o ilusión durante este año porque lo más probable es que sí. Tienes que ser maduro (a) al tomar la decisión y elegir entre lo que te hace feliz en la actualidad y lo que te hizo feliz pero a su vez también te dañó.

DINERO: La estabilidad económica te acompañará este año y es fruto de todo el esfuerzo que has realizado durante el año pasado. La estabilidad no solo te dará tranquilidad económica, sino también confianza en ti mismo (a) porque te demostrará que todo lo que te propones puedes lograrlo. Eso sí concéntrate en tus logros y disfrútalos sin mirar al resto porque mientras más mires al resto menos valor le darás a todo lo que te ha costado tanto sacrificio. Las ideas creativas te acompañarán este año en todos los ámbitos, no dudes de ti, analízalas y ponlas en práctica, oportunidades como estas son pocas.

EMPRENDIMIENTO: Este año según el maestro Jorge Abanto, los emprendimiento serán exitosos para todo los regidos por el signo de Tauro, ya que su ingenio ayudará a crear cosas muy valiosas.

PROFESIONAL: Según Soralla de los Ángeles las firmas de contratos y reuniones importantes se darán este año. Además todos los taurinos se lucirán en el trabajo el 2022. En cuanto a los estudios, también aparecerán nuevas metas para ti y las iniciarás este año. Se vienen cursos, especializaciones y más.

VIAJES: Este será el año de los viajes, sobre todo un viaje en especial te abrirá el camino hacia el éxito.

PERSONALIDAD DE LOS TAURO

Las personas regidas por este signo son amantes de la fidelidad. Les gusta lo simple, y la persistencia pero a su vez son pacientes. No son celosos ni posesivos porque su tranquilidad es primero, sin embargo, si no se sienten seguros a nivel sentimental definitivamente podrían conocer su otro yo.

