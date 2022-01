Guido Bellido considera que investigación al presidente podría servir para plantear una nueva vacancia

El congresista de Perú Libre y ex titular de la PCM, Guido Bellido señaló que la investigación preliminar que viene atravesando el presidente de la República, Pedro Castillo , podría servir como arma para la oposición. “Políticamente se podría usar”, dijo durante una entrevista con Epicentro donde se refirió al proceso que viene atravesando el mandatario tras la difusión de escándalos en su gobierno.

“Políticamente se podría usar y decir que está en investigación, que es un tema muy sensible y por eso nosotros estamos planteando una moción de vacancia presidencial, se puede generar eso” fueron las palabras de Bellido tras recordarle que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos , abrió una investigación preliminar al jefe de Estado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y colusión en agravio del Estado.

Pedro Castillo se vio inmerso en esta difícil situación legal luego de que los medios de comunicación revelaran que este habrían sostenido reuniones en Palacio de Gobierno con el gerente de Petroperú y un empresario que había ganado una licitación con la mencionada empresa estatal tras el encuentro. Tras publicarse dicha información, las autoridades correspondientes iniciaron diversas diligencias, entre las que se encontraba una visita a la sede oficial del gobierno. Sin embargo, ahí encontraron la negativa del presidente para colaborar con las investigaciones, tal como lo señala un acta fiscal.

Guido Bellido considera que investigación al presidente podría servir para plantear una nueva vacancia. EFE/Stringer

“Así como el presidente da facilidades para que el Ministerio Público continúe con la labor que le corresponde, pese a que podría decir que no, también deberíamos mantener la presunción de inocencia en todos estos hecho”, agregó Bellido durante su aparición en Epicentro.

CLARA ADVERTENCIA

A pesar de su distanciamiento con el Ejecutivo, Guido Bellido ha mostrado su preocupación por la inestabilidad política que emana desde el Ejecutivo. Ante el daño que causaría en la imagen del presidente la investigación a la que se debe enfrentar, el congresista de Perú Libre señaló que “lo que no vamos a descartar es que no vaya a ser este inicio de investigación al presidente haga que aquellos que no les interesa saber la verdad y no aceptan los resultados electorales, sino que quieren sacar provecho poniendo al país en crisis, para que se presente una moción d vacancia contra el presidente”, señaló.

Bellido calificó de gente inescrupulosa a aquellos que planean aprovechar el escenario que atraviesa el mandatario. Además, calificó como “gesto importante” la posibilidad de que Pedro Castillo se allane a las investigaciones y remarcó que estas deben llevarse a cabo “con apego a la Constitución”. “Sobre la investigación, esperamos que los diferentes organismos cumpllan su función con apego a la constitución, hay cosas por aclarar, si el presidente se allana a que el Ministerio Público siga investigando, creo que es un gesto importante”, mencionó.

Dadas las circunstancias actuales y el acciones de la oposición durante los últimos meses, no se descarta que algún grupo parlamentario sorprenda con un nuevo pedido de vacancia contra Pedro Castillo. Sobre esto, el ex presidente del Consejo de Ministros dijo que habría que esperar a que las cosas tomen su curso. “Hay que dejar que las cosas continúen por donde deban continuar y en su momento se tomarán las decisiones. No hay que adelantarse y tomar una postura”, dijo el integrante de la bancada oficialista.

El presidente Castillo también deberá afrontar una investigación por la supuesta injerencia en el cambio de altos mandos militares. Dicho proceso también será impulsado por el Ministerio Púbico.

