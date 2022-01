Bryan Arámbulo inicia acciones legales tras acusaciones de agresión: “estoy actuando por la vía legal”

Bryan Arámbulo reveló que ya denunció a la familia que lo agredió en Huaura. (Foto: Instagram)

Desde que inició el 2022, el cantante Bryan Arámbulo se encuentra en medio del ojo de la prensa y no precisamente por haber lanzado una nueva canción sino por la reciente polémica que protagonizó contra los vecinos del distrito de Caleta de Carquín, Huaura, quienes lo acusaron de casi atropellar a dos niños por manejar en presunto estado de ebriedad.

Tras ello, el cumbiambero no dudó en defenderse y desmintió las acusaciones en una entrevista para la radio de Exitosa, asegurando que él se encontraba tranquilo y negó haber estado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

“Yo he salido tranquilo para poder cumplir mis eventos pactados el 1 de enero (...) Estaba dentro de mis cabales”, dijo el pasado 02 de enero.

El joven artista se ha mostrado afectado por el hecho y durante otra entrevista para el diario El Popular, anunció que ya está tomando medidas legales en contra de las personas que lo difamaron y que agredieron tanto a su auto como a su familia.

“En verdad me siento incómodo. Da cólera en verdad, porque no me parece justo con todo lo que estaba pasando”, comenzó diciendo a la prensa después de preguntarle como se encontraba de animo.

“Empezando el año se me venía, pero ahorita con mente positiva y sobre todo actuando por la vía legal, porque de mi parte no tengo por qué esconder nada. Al contrario, hay cámaras de seguridad, como muchas personas que fueron testigos del verdaderamente vergonzoso escándalo que trataron de hacerme”, agregó.

Asimismo, informó que ya sentó más de una denuncia tras los ataques a sus seres queridos y que él viene cooperando con la policía nacional desde un principio.

“Ya he puesto todas las denuncias por reparación civil, por reparación por lo que le hicieron a mi carro, por todas las agresiones que hicieron contra mi familia. He actuado contra todas las acusaciones y las denuncias”, manifestó.

Recordemos que tras el lamentable hecho, el intérprete de tan solo 24 años tuvo que reprogramar algunos concierto que tenía planeado dar para el pasado 01 de enero. Hasta el momento, no se han publicado las nuevas fechas para los eventos pero lo cierto es que sus fanáticos se encuentran a la espera de mayor información.

¿QUÉ DIJO BRYAN ARÁMBULO SOBRE LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA?

Durante una entrevista para la radio Exitosa Noticias el cumbiambero dijo que él se encontraba tranquilo saliendo del lugar por una calle estrecha en donde una familia tenía un carro estacionado y solo por no saludarlos comenzaron la gresca.

“Yo iba retrocediendo lentamente con la camioneta, ni siquiera los he rosado ni nada, solamente porque no bajé la luna a saludarlos provocaron todo esto, con esa familia estamos distanciados (...) Lo que sale en ese video no está completo, ellos me han roto la luna del carro, agarraron un piedrón que lo pusieron en el camino para impedir que yo retrocediera”, señaló.

Además, el artista descartó que durante la trifulca haya ocurrido un supuesto atropello a menores de edad. Indicó que los familiares de los presuntos menores agraviados acudieron a su domicilio y dejaron sin efecto esta acusación.

“Yo no entiendo por qué la gente especula o habla que me ven mareado, mucho menos que metan a niños. Eso es mentira. Lo confirmo porque la misma familia [de los menores] fue a mi casa a conciliar y en los videos que ellos han grabado no hay niños”, indicó.

