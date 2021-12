Karla Tarazona explota contra Leonard León y demuestra que le ganó el juicio de régimen de visitas

Karla Tarazona utilizó su Instagram para revelar la decisión del juez en su juicio contra Leonard León. (Foto: Instagram)

¡La guerra continúa! Karla Tarazona utilizó sus redes sociales para revelar lo que dice parte del documento legal en donde dan como infundada la demanda de variación de régimen de visitas impuesta por Leonard León en el juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos.

La presentadora de televisión no se quedó callada ante las últimas declaraciones de su exesposo en donde señalaba que él no había perdido ningún juicio y que seguirá apelando. Por ello, a través de sus historias de Instagram no dudó en responderle.

“Mucho bla bla bla. A las pruebas me remito. Papelito manda. Seguimos hasta el final. En las siguientes historias se sabrá quién no cumple régimen de visitas, no diré nada, dejemos que el juez responda. Fácil es hablar pero pocos podemos demostrar”, escribió en la primera publicación.

Foto: Instagram

En la segunda publicación, la locutora radial compartió un fragmento de lo que habría sido las declaraciones de sus menores hijos cuando se realizó una visita social a la casa de Tarazona. “no los visita hace mucho tiempo y las veces que responde las llamadas telefónicas les dice que está ocupado trabajando”, se puede leer en la historia.

Asimismo, la conductora de televisión invitó a todos sus seguidores que lean bien cada detalle. “Leer bien por favor. Dice bien claro que el demandante no cumple, yo soy la demandada. Daniel Bustíos creo que necesitan tu explicación”, escribió sobre la imagen.

Foto: Instagram

Siguiendo en la misma línea, compartió con sus más de 1 millón de seguidores el resultado final donde se demuestra que ella le ganó el juicio al cumbiambero. Asimismo, Tarazona resaltó que la decisión de la jueza se toma en base a las evaluaciones que han pasado tanto sus hijo como el cantante y ella.

“Resaltando que esta decisión se toma de acuerdo a todas las evaluaciones pasadas por los menores, por el que demanda y demandada”, escribió.

Además, aprovechó para agradecer a su abogado por estar a su lado en todo el proceso judicial y recalcó que continuará abriendo sus puertas al padre de sus hijos si decide ir a visitarlos.

Gracias Daniel Bustíos siempre a mi lado y seguimos, muy a pesar de todo me mantengo firme en mi posición: las puertas están abiertas para cualquier día, hora o momentos que el señor desee o si quiera tenga la voluntad de visitar a los menores”, añadió.

Foto: Instagram

Finalmente, remarcó que siempre demostrará con pruebas lo que declara a la prensa y que seguirá hasta el final de cada proceso legal que mantiene contra Leonard León.

“Así que ya no vendan humo, cuando uno habla tiene que demostrar, hablar con pruebas, todos los procesos se llevaran de forma correcta cumpliendo con demostrar todo lo que se pueda, se llegará hasta el final como siempre. Cuando uno dice la verdad no tiene por que esconderse. Las palabras se las lleva el viento”, concluyó.

Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO LEONARD LEÓN?

Leonard León se molestó con su exesposa, Karla Tarazona, por declarar en un diario local así como en un magazine matutino que le habría ganado el juicio por variación de régimen de visitas. Tras ello, el cumbiambero utilizó sus redes sociales para expresar lo que siente luego de escuchar las palabras de su expareja.

“No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, escribió este martes por la tarde.

Asimismo, horas después de que distintos medios de comunicación rebotaran la noticia de los resultados de la demanda que la locutora de radio contó en televisión, Leonard volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

Con un pantallazo de la portada del diario el “Ojo” donde se lee la información declarada por la conductora de TV, el cantante enfureció. “¿Le gana? Por favor, no mientan al público, ya que no hay proceso alguno y si es que no lo han hecho NO NOS HAN NOTIFICADOS”, sentenció.

