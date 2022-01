El Defensor del Pueblo pidió explicaciones a Pedro Castillo por el caso Petroperú y los ascensos en las FFAA

Walter Gutiérrez, defensor del pueblo de Perú

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha pedido este domingo explicaciones al presidente de Perú, Pedro Castillo, por las presuntas irregularidades en la licitaciones con Petroperú y la investigación sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas.

“El presidente le debe una explicación urgente al país en este momento, no solamente por el tema de los ascensos (militares), sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista y, además, con el presidente de Petroperú. Esto es realmente inquietante”, ha declarado Gutiérrez en una entrevista con el diario ‘Perú 21′.

Asimismo, ha calificado de “preocupante” la situación: “El presidente no puede decir: ‘Yo me someto a las investigaciones’. Pero pongo un amparo, pero atajo o detengo que ingrese la Fiscalía, ah sí, pero no doy la lista”.

Gutiérrez ha asegurado que “esa falta de transparencia viene a contramano de un mandato que es el mandato de lucha contra la corrupción”, según recoge el diario ‘El Comercio’.

Sobre la aclaración de esta situación ante la prensa, ha resaltado: “Parece que el presidente comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor. No, señor, eso es en otro tipo de regímenes. En la democracia está obligado a dar una entrevista, a hacer conferencias de prensa, a someterse al escrutinio de los medios”.

Castillo está siendo investigado por un supuesto delito de adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), a través de la estatal PetroPerú.

Pedro Castillo, presidente de Perú

Según la investigación, el gerente de esta empresa, Samir Abudayeh, habría logrado obtener un contrato valorado en 65 millones de euros tras mantener una reunión con el propio Castillo y el responsable de PetroPerú, Hugo Chávez, en el Palacio de Gobierno, a donde acudieron esta semana agentes de la Fiscalía a llevar a cabo una serie de registros, entre los cuales también al despacho del presidente.

Castillo declaró el 28 de diciembre durante casi cuatro horas sobre las presuntas irregularidades en los ascensos del Ejército peruano ante el fiscal supremo adjunto Ramiro González, el procurador general del Estado, Daniel Soria, y su abogado, Eduardo Pachas.

El presidente peruano aseguró haber respondido a “todas las preguntas sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas” que la Fiscalía le trasladó en su visita al Palacio de Gobierno, enmarcada en la investigación por supuesto nepotismo en la institución castrense peruana.

Según la Fiscalía peruana, se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad y ascenso ilegal, infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal, recordando que tiene la facultad de “llevar a cabo investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional”.

