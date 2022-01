Karol Paredes critica gobierno de Pedro Castillo: “El propio presidente se está vacando”

Foto: Andina

La congresista de Acción Popular, Karol Paredes mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, “se está vacando a sí mismo” debido a sus acciones durante el inicio de su período como jefe de Estado.

Asimismo, señaló que dentro de su agrupación política no existe la intención de promover una moción de vacancia en contra del mandatario.

“Nosotros en Acción Popular no tenemos en el imaginario la vacancia, tenemos retos grandes por delante, tenemos que ver cómo fortalecer la gobernabilidad, somos producto de la democracia y la institucionalidad, desde que servimos y damos las leyes, tenemos que cumplirlas. El propio Ejecutivo, el propio presidente se está vacando, los problemas como la reactivación económica no se resuelven y necesitamos confianza”, dijo la parlamentaria durante una entrevista en RPP el último viernes.

Además, aseguró que el presidente no asume su rol como líder a pesar de la incertidumbre económica del país.

“El presidente no asume su rol, no lidera, él debería dirigir todas las acciones, miles de personas se están quedando sin empleo, se necesita platita, comer, y no se hace nada. Tenemos solo discurso y azuzamiento, se hacen conflictos y no se resuelven problemas como el de la inseguridad”, añadió.

PEDRO CASTILLO SE REÚNE CON JEFES POLÍTICOS

En el Palacio de Gobierno, una reunión entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y algunos voceros de partidos políticos que tienen representación en el Congreso.

Al encuentro entre líderes acudieron Patricia Li Sotelo (Somos Perú), José Luna Gálvez (Podemos), Mesías Guevara (Acción Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), José Jerí (Somos Perú), Enrique Wong (Podemos), Edwin de la Cruz (Avanza País), Elvis Vergara (Acción Popular), Ruth Luque (Perú Libre) y Rodolfo Pérez (Partido Morado).

La reunión culminó pasada las 9 de la noche, casi todos los representantes de los partidos políticos salieron sin dar declaraciones a la prensa. Entre ellos el ministro y presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, el secretario del Partido Morado, Rodolfo Pérez, José Luna (Podemos Perú), entre otros.

Solo declaró a la prensa el secretario general de Lima Metropolitana del partido Avanza País, Luis Flores, quien señaló que la reunión fue fructífera y que hay voluntad de poder mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin embargo, no se habló sobre la recomposición del Gabinete Ministerial.

“Somos oposición, pero somos dialogantes y queremos conocer las políticas de estado que tiene el Gobierno, y eso es lo que hemos venido a conversar hoy. Ha sido una reunión fructífera, el presidente ha reconocido algunas cosas que necesita hacer algunos días y creo que podríamos comenzar a tener un rumbo en el país”, apuntó Flores ante la prensa.

“El presidente nos ha llamado. Nosotros tenemos una posición firme, pero hemos venido para llevar el mensaje que él nos da en el cual quiere trabajar y comenzar a encaminar las cosas en el país”, agregó.

En cuanto a los temas legales en que está involucrado el presidente, el representante de la bancada de Avanza País precisó que le pidieron “transparentar” todas las polémicas por respeto a la población.

“Le hemos pedido al presidente que transparente todo lo que puede transparentar. El pueblo peruano necesita y merece una explicación a todo esto. Él ha dicho que en los próximos días va a ser las coordinaciones necesarias para aclarar eso”, manifestó.

En la previa, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, rechazó la invitación a través de sus redes sociales: “Imposible asistir a reunión con persona que obstruye la justicia, manipula ascensos militares, coordina directamente con “proveedores” del Estado, nombra “ministros” vinculados al terrorismo, que permiten destrucción de la propiedad privada, que ha destrozado confianza y empleo…”, tuiteó.

Los representantes de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso también desistieron de la invitación del jefe de Estado.





