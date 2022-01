Granada de Luis Abram visitará al Elche en LaLiga española con siete bajas entre COVID-19 y lesiones

Luis Abram y su último partido con el Granada fue en la eliminación por Copa del Rey ante el Atlético Mancha Real. | Foto: Agencias

Este domingo 02 de enero, el Granada de Luis Abram visitará al Elche por la fecha 19 de LaLiga española a las 10:15 a.m. Este será un encuentro que sigue en la línea del resto de los partidos, en donde hay una enorme cantidad de bajas debido a los contagios por el COVID-19. La pandemia no cesa y el conjunto ‘nazarí’ tiene siete bajas, entre los mismos afectados por el virus y otros por lesión .

El equipo en donde juega el peruano Luis Abram no ha dado conocer quiénes son los contagiados , debido a una política del club en conjunto con los mismos jugadores. En ese sentido, no se sabe si el peruano es uno de los infectados. Justamente sobre ello se refirió el DT Robert Moreno en la conferencia de prensa previo al duelo ante los ‘franjiverdes’. “Hay que respetar la intimidad de los jugadores, la gente no quiere que se sepa de manera pública. Si el jugador no da el visto bueno no puedo decir nada ”, confirmó el entrenador español.

Sin embargo, sobre los lesionados, se pudo conocer que son Santiago Arias, Ángel Montoro y Rubén Rochina. Mientras que el zaguero Domingos Duarte, vuelve al once titular tras haber superado sus molestias en uno de sus brazos.

Robert destacó que su equipo se encuentra bien pese a las bajas y con la esperanza de que vuelvan con el resto de sus compañeros y puedan seguir en un nivel ascendente. “Estamos bien dentro de lo malo de la situación, creo que hemos tenido suerte. Todos están con ganas de ayudar. Con esperanza que se recuperen pronto y puedan venir lo antes posible”, señaló.

De hecho, el Granada no venía atravesando un buen momento. Estaba en los últimos lugares del campeonato español y con malas señales de cara al resto de la temporada. Sin embargo, con tres triunfos y dos empates en los últimos cinco partidos del 2021, le ha permitido escalar posiciones en la tabla y ubicarse en el puesto 12. “ Todos necesitábamos ver cosas positivas en el equipo, resultados positivos porque veníamos haciendo cosas bien porque al final el fútbol son resultados. El fútbol es un poco cruel. Me gustaría que no fuera una montaña rusa, que sigamos con esta ruta, aunque seguro que tendremos otra racha negativa. Hemos encontrado ese punto de juego y sensaciones, a los jugadores no tengo que decirles nada, ellos interpretan las situaciones. Son procesos complejos, nos tenemos que adaptar y no es sencillo. Han empezado a llegar los resultados, aunque para nada nos puede dar tranquilidad, sí que afrontas con más tranquilidad la semana”, declaró Moreno.

Luis Abram en el entrenamiento del Granada el jueves 30 de diciembre. | Foto: Granada CF

RENDIMIENTO DE LUIS ABRAM

Lamentablemente para los intereses de Luis Abram, su presencia se fue diluyendo conforme fueron transcurriendo los partidos. Y es que con el defensa nacional en el campo de juego, el equipo ha sufrido serios problemas y ha encajado goles con facilidad. De hecho, su último partido fue el 16 de diciembre, cuando el Granada perdió por 1 a 0 ante el Atlético Mancha Real y fue eliminado de la Copa del Rey. El futbolista peruano jugó como lateral izquierdo y estuvo 46 minutos en el campo de juego. Asimismo, tuvo una de las puntuaciones más bajas de su equipo con 6.4, según el portal estadístico SofaScore.

A propósito de este bajón en el rendimiento de Abram, el periodista Francisco Rodríguez explicó a mediados de diciembre que el peruano no es considerado como titular habitual, siendo incluso una de las últimas opciones para el puesto. “ Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, comentó para el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

No obstante, concluye que el club ‘nazarí’ no está preocupado por esto y esperan que pueda reivindicarse. “En Granada no están arrepentidos de la contratación de Abram, se espera que pueda dar más de aquí en adelante ”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO