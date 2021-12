Luis Abram fue titular en el Granada, pero quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Mancha Real

Granada quedó eliminado de la Copa del Rey ante equipo de la cuarta división de España.

Luis Abram volvió jugar con el Granada tras no pisar la cancha en la última fecha de LaLiga. El central peruano arrancó en el Granada ante el Atlético Mancha Real por los treintaidosavos de final de la Copa del Rey, sin embargo, no pudo hacer nada para evitar la eliminación de su equipo , que no la pasa bien en la presente temporada.

El peruano estuvo hasta los 46 minutos del compromiso jugado en el estadio Polideportivo La Juventud, donde su rival de turno hace de local. El único tanto del partido llegó a los 22 minutos del juego, cuando el español Jose Enrique puso el gol de la diferencia. Cabe resaltar que este equipo pertenece a la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.

Como otras veces, el futbolista de 25 años jugó como lateral por izquierda, función que ha cumplido en algún momento en Sporting Cristal y Vélez Sarsfield de Argentina. Con estos minutos en cancha, el seleccionado nacional sumó 604 minutos en juega con 10 partidos en la temporada. Por otro lado, suma siete tarjetas amarillas.

Para Robert Moreno, técnico español del equipo ‘rojiblanco’, el zaguero peruano no es titular indiscutible y así lo muestran las formaciones semana a semana. Luis Abram fue titular en la victoria 2-1 sobre Deportivo Alavés, pero no fue parte del empate 1-1 ante el Cádiz por la jornada 17 de la liga española. Tampoco fue titular en el compromiso ante el Real Madrid, pero estuvo la mitad de tiempo en los duelos ante Athletic Club y CD Laguna (Copa del Rey).

El granada no la pasa nada bien en el torneo doméstico. Ahora mismo se ubican en el puesto 15 con 16 unidades y solo han ganado en tres oportunidades en 16 partidos. La próximo jornada se medirán ante el Mallorca el domingo 19 de diciembre desde las 08:00 a.m. (horario peruano).

PERIODISTA ESPAÑOL CRITICÓ A LUIS ABRAM

Luis Abram no ha tenido la continuidad que esperaba en el Granada. Y según un periodista español, el rendimiento del central nacional en LaLiga Santander no ha estado de acorde a su pasado en el fútbol argentino y también teniendo en cuenta que es un jugador de selección. Sin embargo, manifestó que los directivos del club sienten que mejorará con el tiempo.

“Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, señaló Francisco Rodríguez del diario Ideal Granada para Fútbol Como Cancha. Además se refirió a que las expectativas eran altas porque venía de Vélez Sarsfield y de la selección peruana.

ABRAM EN LA SELECCIÓN

En la ‘blanquirroja’ tampoco ha podido encontrar su mejor nivel, es más se ha visto relegado por la presencia de Alexander Callens en la zaga central, quien conformó una buena dupla con Christian Ramos. Este año solo alternó en cuatro compromisos, tres por las Eliminatorias y uno en la Copa América.

No obstante, siempre es una motivación representar a tu país y ser llamado para los partidos de clasificatorias. Así lo dio a conocer, Abram en una conferencia de prensa. “Uno siempre quiere jugar, pero para mí siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado a mi selección. La predisposición para ir siempre va a estar”, manifestó.

Marcelo Moreno (i) de Bolivia disputa el balón con Luis Abram (d) de Perú durante el partido Bolivia-Perú del Grupo A de la Copa América de Fútbol 2019, en el Estadio Maracanã de Río de Janeiro, Brasil. EFE/Fernando Maia/Archivo

