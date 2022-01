Programación de partidos de hoy, domingo 02 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Chelsea vs. Liverpool será uno de los duelos atractivos de esta jornada del domingo. | Foto: Chelsea FC

Este 2022 empezó recargado de partidos. Si el sábado 01 lo atractivo estuvo en los partidos de la Premier League, para este domingo 02 también habrá fútbol en Inglaterra, pero se le suman varios partidos de LaLiga española, además de duelos por Copa de Francia y la liga de Portugal. Se destaca la presencia de los peruanos Luis Abram, Renato Tapia y Miguel Trauco en la jornada de este día.

Empezando en el país ibérico, el Real Madrid se medirá ante el Getafe en lo que será el encuentro que muchos hinchas estarán atentos. Y es que los ‘blancos’ se ubican en el primer lugar del campeonato español con 46 puntos, 8 puntos más que el Sevilla, que viene realizando un gran año. En cambio, el Barcelona, desde la salida de Lionel Messi al fútbol francés no ha podido reeditar sus mejores partidos y se ubica en la sétima posición con 28 puntos. Justamente, los ‘azulgranas’ visitarán a un Mallorca que viene de conseguir resultados irregulares (1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos), por lo que podrían aprovechar esta racha para escalar posiciones en la tabla.

El Granada de Luis Abram se hará presente cuando se mida contra el Elche en condición de visitante. El defensa peruano no viene acumulando una regularidad debido a su bajo rendimiento, pero este duelo, debido a la cantidad de bajas por el COVID-19, podría provocar que empiece a tomar mayor protagonismo y tenga su revancha.

Por su parte, el ‘Chacho’ Coudet, entrenador del Celta de Vigo, aún no dio a conocer la lista de convocados para el partido ante el Real Betis por la incertidumbre ante los casos de coronavirus. De igual forma, se espera que Renato Tapia sea considerado.

En tanto, mirando hacia la Premier League, sin duda, el encuentro de la fecha será el Chelsea vs. Liverpool. Los londinenses buscarán ganar para no perder de vista al líder Manchester City, aunque viven momentos tensos debido a las recientes declaraciones de molestia de Romelu Lukaku por su presente en el equipo. El entrenador Thomas Tuchel, no lo tendría en consideración para este duelo para evitar que la situación en el vestuario caiga en un caos innecesario a estas alturas del campeonato. Por el lado del Liverpool, su DT Jurgen Klopp y otros jugadores más (no especificados) no estarán presentes por haber dado positivo a COVID-19. Duras bajas para los intereses de los ‘reds’, que se ubican terceros, a solo un punto de los ‘blues’. Partido que podría marcar el futuro de ambos en la Premier League.

De otro lado, en Francia, Miguel Trauco fue convocado para el partido en que su equipo, el Saint-Etienne, visite al Jura Sud de la cuarta división del fútbol de ese país. Esto será válido por la Copa de Francia y el lateral izquierdo de la ‘bicolor’ buscará hacerse un lugar en el equipo que ahora dirige el francés Pascal Dupraz, tras la salida de Claude Puel.

A continuación, te presentamos todos los partidos que no te puedes perder:

LaLiga de España:

08:00 a.m. Getafe vs. Real Madrid - DirecTV Sports

10:15 a.m. Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano - ESPN 2, Star+

10:15 a.m. Elche vs. Granada - DirecTV Sports

12:30 p.m. Real Betis vs. Celta de Vigo – DirecTV Sports

12:30 p.m. Deportivo Alavés vs. Real Sociedad - ESPN 2, Star+

3:00 p.m. Mallorca vs. Barcelona - ESPN, Star+





Premier League de Inglaterra:

09:00 a.m. Leeds United vs. Burnley – Star+

09:00 a.m. Brentford vs. Aston Villa - Star+

09:00 a.m. Everton vs. Brighton - Star+

11:30 a.m. Chelsea vs. Liverpool - ESPN, Star+





Copa de Francia:

12:30 p.m. Jura Sud vs. Saint Etiénne - Star+

12:30 p.m. Quevilly Rouen vs. Mónaco – Star+

3:00 p.m. Chauvigny vs. Olympique de Marsella – Star+





Liga de Portugal:

1:30 p.m. Vizela vs. Belenenses - Gol TV

