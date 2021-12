Jorge Muñoz sobre incendio en Mesa Redonda: “Acá nadie le corre a las responsabilidades”

Jorge Muñoz en conferencia de prensa.

El alcalde de la capital, Jorge Muñoz, dijo fuerte y claro que ni él ni nadie dentro de la Municipalidad de Lima huirá de las responsabilidades políticas y legales que deje el incendio de anoche en Mesa Redonda, en una galería ubicada entre los jirones Puno y Andahuaylas.

“Las responsabilidades tienen que ser debidamente determinadas. Acá, en esta institución, nadie corre a las responsabilidades, y soy el primero que dice que las responsabilidades hay que asumirlas y admitirlas en la medida que uno las tenga”, comentó en conferencia de prensa esta tarde.

“Siempre he dado la cara, he puesto el pecho y he dicho que todas las responsabilidades se cumplen a medida que estas existan”, agregó.

En cuanto a la citación por parte del Congreso de la República para explicar las causas del siniestro de ayer, Muñoz Wells confirmó su asistencia a la Comisión de Descentralización e indicó que asistirá las veces que sea necesario hasta esclarecer lo sucedido.

“Evidentemente que voy a asistir, a cuanta situación e invitación haya. Conocen cual es mi trayectoria y yo nunca he dejado de dar la cara, poner el pecho y de afrontar mis responsabilidades si las hubiese. Voy a estar en todas las comisiones a las que tenga que ir”, adelantó.

Sobre el incidente con el periodista Iván Escudero, el burgomaestre pidió las disculpas respectivas y aseguró que no volverá a repetirse un acto similar en su gestión.

“Ha habido unas situaciones que no eran las adecuadas, en ese sentido hemos pedido las disculpas del caso. Tengo que asegurar que no se volverá a repetir porque creo que todo ser humano debe ser tratado con la seguridad del caso”, informó.

Asimismo, contó más detalles sobre lo ocurrido con su personal de seguridad y reveló que invitó al hombre de prensa a tener una entrevista personal con él, aunque la propuesta fue rechazada por su medio de comunicación.

“No fue bien tratado por mi personal de seguridad, pero yo no sé quien dio la orden para actuar así. A Iván Escudero lo invité a la Municipalidad para poder hablar conmigo y le daba una entrevista exclusiva. Un poco para explicar situaciones, lamentablemente, por decisiones por su propia mesa de redacción no decidió venir”, manifestó.

Según explicó Jorge Muñoz en conferencia de prensa, el incendio en la galería Plaza Central se dio porque “no se terminó de cerrar un círculo para luchar contra la informalidad” debido a que el predio no fue demolido como estaba estipulado tras varias fiscalizaciones realizadas.

“Tras hablar con los funcionarios involucrados se evidencia que hay una omisión final. Había muchas cosas realizadas, como notificaciones y fiscalizaciones. Este predio tiene una historia de muchos años atrás, pero faltó lo último, que es la ejecución de una orden de demolición”, señaló.

“¿Por qué faltó esa orden de demolición? Es la pregunta que nos hacemos. Al comprobar que no se logró esta demolición en el tiempo oportuno, es que tomamos las decisiones que hemos tomado. Eso puedo decir”, continuó.

Por último, el alcalde precisó que existe “un compromiso del área de fiscalización para hacer un mapeo en busca que no vuelva a repetirse una situación de una falta u omisión de algún procedimiento para generar más seguridad”.

