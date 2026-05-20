Pueblos indígenas de Purús llegan a Lima para denunciar abandono del Estado: “Aquí están en riesgo vidas humanas”

Comuneros de Purús llevan 3 meses varados en Pucallpa sin poder regresar a sus comunidades. Foto: Difusión

Representantes de las organizaciones indígenas de la provincia de Purús, en la región Ucayali, llegaron a Lima para denunciar públicamente la crisis humanitaria, sanitaria y de conectividad que atraviesa esta zona fronteriza del país. Los dirigentes, liderados por la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), acusaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a CORPAC de mantener en abandono a miles de ciudadanos debido al deterioro crítico del aeródromo de Puerto Esperanza, principal vía de conexión con el resto del Perú.

La situación, según advirtieron, se ha agravado en los últimos meses debido a la suspensión de vuelos cívicos y humanitarios, la imposibilidad de evacuar pacientes en estado grave y el riesgo de desabastecimiento de combustible y energía eléctrica. Las organizaciones indígenas anunciaron una serie de reuniones y movilizaciones pacíficas en la capital para exigir medidas urgentes y la construcción de un nuevo aeródromo que permita garantizar una conectividad segura y permanente para una de las provincias más aisladas del país.

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Crisis en Purús: vuelos suspendidos, pacientes sin atención y riesgo de aislamiento total

Comunidades indígenas de Purús enfrentan grave emergencia por inundaciones. Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Los dirigentes indígenas señalaron que las autoridades nacionales conocen desde hace más de tres años las condiciones críticas del aeródromo de Puerto Esperanza. Sin embargo, pese a múltiples pedidos formales, reuniones y alertas emitidas por las comunidades y autoridades locales, las soluciones continúan sin ejecutarse.

La provincia de Purús depende casi exclusivamente del transporte aéreo debido a su compleja geografía amazónica y a la ausencia de carreteras que la conecten con otras ciudades del país. Por ello, cualquier interrupción en el funcionamiento del aeródromo tiene impacto directo sobre el acceso a alimentos, combustible, atención médica y servicios básicos.

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“Purús no puede seguir esperando mientras las autoridades discuten expedientes y presupuestos en Lima. Aquí están en riesgo vidas humanas. El abandono estatal está condenando a nuestros pueblos indígenas al aislamiento y a la muerte”, expresaron representantes de FECONAPU durante su llegada a la capital.

Las organizaciones denunciaron que la inacción del Estado ya está generando consecuencias graves para miles de habitantes de Puerto Esperanza y de las 43 comunidades nativas de la provincia. Entre los principales problemas mencionaron la cancelación de vuelos humanitarios, personas varadas entre Pucallpa y Purús, pacientes sin posibilidad de ser trasladados a hospitales especializados y el peligro de una crisis energética por falta de combustible.

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El reclamo se produce además en medio de un contexto de precariedad histórica en la provincia. Diversos informes y reportajes periodísticos han advertido en los últimos años sobre las deficiencias estructurales en salud, transporte y servicios básicos que enfrenta esta zona fronteriza con Brasil.

A inicios de este año, un informe periodístico reveló que Purús arrastra décadas de desatención estatal con obras paralizadas, infraestructura inconclusa y servicios públicos colapsados. Entre los casos más críticos figura la ampliación del Centro de Salud de Purús, cuya construcción comenzó en 2017 y aún no ha sido completamente implementada.

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La provincia también afrontó recientemente una emergencia por el desborde del río Curanja, que afectó cultivos de yuca y plátano en al menos 15 comunidades indígenas y dejó a más de dos mil personas en situación vulnerable.

Organizaciones indígenas exigen nuevo aeródromo y soluciones inmediatas al Gobierno

Pobladores indígenas del Purú, en Ucayali, retornaron a sus comunidades tras permanecer varados más de 80 días en Pucallpa | Foto: Ejército del Perú

Las organizaciones indígenas sostienen que el problema de Purús ya no puede ser tratado como una dificultad administrativa o presupuestal. Según indicaron, se trata de una vulneración de derechos fundamentales vinculados al acceso a la salud, conectividad y presencia efectiva del Estado en una zona estratégica de frontera.

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Por ello, AIDESEP y FECONAPU presentaron una serie de exigencias dirigidas al Gobierno central. Entre ellas, demandan el inicio inmediato de trabajos para recuperar la operatividad del aeródromo de Puerto Esperanza y el reinicio de los vuelos cívicos y humanitarios.

Asimismo, solicitaron que, si CORPAC no cuenta con capacidad técnica o presupuestal para ejecutar las obras necesarias, se autorice de manera urgente la intervención temporal del Gobierno Regional de Ucayali.

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Otro de los pedidos prioritarios es garantizar el abastecimiento de combustible para evitar un colapso energético en la provincia, escenario que podría agravar aún más la situación sanitaria y social de la población.

Sin embargo, el principal reclamo de las organizaciones indígenas apunta a la construcción de un nuevo aeródromo para Purús. Los dirigentes consideran que la actual infraestructura ya no responde a las necesidades de la provincia y que el Estado debe priorizar una inversión que asegure conectividad permanente y segura.

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Las comunidades recordaron además que Purús no solo alberga a pueblos indígenas amazónicos, sino que también cumple un rol clave en la protección de áreas naturales estratégicas como el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

La falta de conectividad y presencia estatal, señalaron, no solo afecta a las comunidades locales, sino también la capacidad de atención y vigilancia en una de las zonas ambientalmente más importantes del país.

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“Hoy Purús se levanta unido para exigir respeto, presencia del Estado y una infraestructura digna. No queremos más promesas ni más abandono. Exigimos decisiones reales antes de que esta crisis cobre más vidas humanas”, indicaron los representantes indígenas al anunciar el inicio de sus actividades y protestas en Lima.