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Bus del Corredor Morado se incendia en plena avenida Wiesse y provoca bloqueo vehicular en San Juan de Lurigancho

La ATU informó que los buses modificaron temporalmente su recorrido por la avenida Central tras el incidente

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Reporte ciudadano desde el paradero 7 de Mariscal Cáceres, en San Juan de Lurigancho, muestra el dramático momento en que un bus es devorado por el fuego. La policía llega al lugar para acordonar la zona. Facebook: El reporte de SJL

El tránsito en una de las zonas más concurridas de San Juan de Lurigancho sufrió interrupciones tras el incendio de un bus del Corredor Morado en la avenida Fernando Wiesse. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la vía, en el cruce con Mariscal Cáceres, cerca del monumento conmemorativo a José Carlos Mariátegui.

Vecinos y conductores reportaron la presencia de humo y fuego en plena vía pública durante las primeras horas de la emergencia. Personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para restringir el paso vehicular y resguardar la zona ante el riesgo de propagación.

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Información preliminar indicó que no se registraron personas heridas. Las autoridades mantienen en reserva las causas que originaron el incendio del vehículo de transporte público.

Desvíos y bloqueo vehicular en Wiesse

Un bus del Corredor Morado se incendió en la cuadra 7 de la avenida Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho. COmposición: Infobae
Un bus del Corredor Morado se incendió en la cuadra 7 de la avenida Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho. COmposición: Infobae

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó mediante sus redes sociales que los servicios del Corredor Morado modificaron temporalmente su recorrido debido al incidente.

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La entidad señaló: “Debido a un incidente registrado en la avenida Fernando Wiese, en San Juan de Lurigancho, los servicios del Corredor Morado desvían temporalmente su recorrido por la avenida Central, en ambos sentidos. Toma tus precauciones”.

Además del desvío del servicio, la vía con dirección hacia el portón de Jicamarca quedó bloqueada por seguridad mientras continuaban las labores de atención de la emergencia.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplazó varias unidades hasta el punto afectado. De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue clasificada como “INCENDIO / VEHICULO / AUTOMOVIL / VIA PUBLICA”.

El registro difundido por la institución precisó que las unidades M121-1, RES-2 y M10-1 fueron enviadas a la intersección de la avenida Ampliación Este con la avenida Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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