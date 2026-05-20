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“Robo por mi perrito que está mal, jefe”: la insólita confesión de detenido por robo en manada en El Agustino

Cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos en El Agustino tras robar medicamentos valorizados en más de S/ 10 mil, aprovechando el tráfico vehicular para actuar en grupo

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Durante un operativo de la PNP en El Agustino, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de una banda que robaba en manada aprovechando el tráfico vehicular, logrando sustraer medicamentos valorizados en más de diez mil soles. Fuente: Latina Noticias

Durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en El Agustino, un intervenido intentó justificar su participación en robos con una declaración que llamó la atención de los agentes y de las cámaras que registraron la detención de una presunta banda criminal.

El sujeto, reducido junto a otros sospechosos, aseguró que cometía asaltos por el estado de salud de su mascota y sostuvo que necesitaba una operación, mientras era trasladado tras la intervención. “Yo robo por mi perrito que está mal”, afirmó ante los policías y agregó: “Tiene una operación, jefe”.

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La escena se produjo durante la captura de integrantes de “La jauría de Rivagüero”, organización sindicada por la PNP de aprovechar los periodos de congestión vial en la avenida Riva Agüero para arrebatar pertenencias y huir entre el tráfico.

Composición de un hombre detenido en primer plano, una foto de un cachorro beagle y una imagen de seguridad borrosa de un robo vehicular, con un círculo rojo
Carlos Moreno Carmen, presunto líder de una banda criminal, es detenido en El Agustino y alega haber robado un cargamento de medicamentos para costear la operación de su perro. (Composición: Infobae Perú)

Aprovechaban el tráfico en El Agustino para robar en manada

La PNP identificó como presunto cabecilla a Carlos Moreno Carmen, alias Laifun, señalado como líder de “La jauría de Rivagüero”. Al momento de su captura, el detenido rompió en llanto y, ante las preguntas de los efectivos, evitó una explicación directa. Según el reporte difundido por Latina Noticias, en la lista de detenidos también figuran Raúl Pinto Catalau Uresti, alias Perro Flaco; Carlos Huamán Sánchez, alias Bobby; y Diego Araujo Quintero, alias Macuchi. Los cuatro fueron reducidos en el operativo, en medio de gritos y forcejeos registrados en video.

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El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, describió el mecanismo atribuido a la banda: “Aprovechaban la congestión y en manada iban a efectuar el robo”, declaró. Detalló que el ataque se ejecutaba cuando la víctima transportaba objetos o mercancía y quedaba expuesta en el tráfico, sin margen para reaccionar.

Alcántara sostuvo que la fuerza del grupo radicaba en actuar por número. “Ellos utilizan la gran cantidad de delincuentes que son y arrebatan al que está desprevenido y no pueda defenderse y le quitan todas sus cosas”, afirmó el oficial, al explicar que el arrebato se hacía en segundos y con apoyo entre los propios integrantes.

Imagen dividida de un operativo policial en exteriores, donde se ven personas y al costado una toma difusa con un círculo rojo, indicando la detención
La Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro presuntos integrantes de "La Jauría de Rivagüero" en El Agustino, quienes robaron un cargamento de medicamentos y uno de ellos alegó que lo hacía por su perro enfermo. (Composición: Infobae Perú)

El jefe policial también indicó que lo robado terminaba en circuitos de reventa informal. “También lo vendían en la misma cachina”, señaló, al describir cómo los objetos sustraídos eran colocados en mercados callejeros para obtener dinero en poco tiempo.

Detenidos en El Agustino quedan bajo investigación por robo de carga médica

La captura se concretó en la intersección de las avenidas Rivagüero y Nicolás Ayllón, en El Agustino, tras un asalto que tuvo como blanco un cargamento de medicamentos. De acuerdo con el informe televisivo, los productos estaban valorizados en más de diez mil soles y eran trasladados a la Dirección de Salud cuando fueron robados.

Durante la intervención, los agentes recuperaron los medicamentos y redujeron a los sospechosos. En las imágenes, uno de los detenidos insistió en su argumento: “Yo robo por mi perrito que está mal”.

Cuatro hombres, identificados como sospechosos, aparecen en una imagen dividida, mirando con expresiones serias o cabizbajos, contra un fondo con el logo de la PNP
Cuatro integrantes de "La jauría de Rivagüero", incluyendo a Carlos Moreno Carmen alias Laifun, fueron detenidos por la PNP en El Agustino tras asaltar un cargamento de medicinas. (Composición: Infobae Perú)

El contraste entre esa explicación y el robo de insumos médicos quedó registrado durante el operativo. Para la PNP, el caso se enmarca en una dinámica delictiva recurrente en zonas de alto tránsito, donde los asaltantes aprovechan el tráfico detenido para atacar y escapar con rapidez.

Según el reporte, los intervenidos ya tenían antecedentes por diversos delitos. Tras la detención, fueron puestos a disposición de la comisaría de San Cayetano, donde quedaron bajo investigación por su presunta participación en robos cometidos en la zona.

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