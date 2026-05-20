Día Mundial de las Abejas: objetivos e importancia de una fecha clave para la preservación de los polinizadores en la defensa de la seguridad alimentaria

La proclamación internacional del Día Mundial de las Abejas eleva el debate sobre la responsabilidad compartida ante la amenaza que enfrenta la base agrícola y ecológica de la humanidad (Magnific)

Cada 20 de mayo, el mundo centra su atención en la relevancia de las abejas y otros polinizadores, organismos fundamentales para la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad. La instauración del Día Mundial de las Abejas fue resultado de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Eslovenia y respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 2017 oficializó la fecha.

Esta jornada internacional busca sensibilizar sobre las amenazas que enfrentan estos insectos debido a factores como el uso de agroquímicos, la pérdida de hábitats y el cambio climático.

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Además, promueve la protección activa de las abejas, reconociendo su papel insustituible en la polinización de cultivos esenciales para la alimentación humana.

Origen y proclamación del Día Mundial de las Abejas

El Día Mundial de las Abejas fue impulsado por Eslovenia y oficializado por la ONU en 2017 para reconocer el valor de los polinizadores y promover su protección global. (Magnific)

La elección del 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas no fue casual. La fecha coincide con el nacimiento de Anton Janša, pionero esloveno de la apicultura moderna, quien nació en 1734 en Breznica, Eslovenia. Janša destacó por sus aportes a las técnicas de manejo de colmenas y es considerado una figura clave en el desarrollo de la apicultura a nivel mundial.

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El Gobierno de Eslovenia propuso la conmemoración durante la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2016. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó oficialmente la iniciativa el 20 de diciembre de 2017, estableciendo que la primera celebración tendría lugar en 2018.

El respaldo internacional a la propuesta eslovena contó con el apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores (Apimondia) y otros organismos especializados. Desde entonces, la fecha sirve como un llamado global a la protección de los polinizadores y se ha consolidado como una jornada para promover el intercambio de conocimientos y la cooperación entre países, productores y científicos.

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Según la FAO, la apicultura representa una actividad tradicional fundamental en Eslovenia y en diversas regiones del mundo, contribuyendo a la subsistencia de millones de familias rurales.

Importancia de las abejas y amenazas actuales

Las abejas participan en la polinización de más del 75 % de los cultivos alimentarios, pero enfrentan amenazas como pesticidas, deforestación y cambio climático. (Magnific)

Las abejas desempeñan un papel esencial en la polinización de más del 75 % de los cultivos alimentarios a nivel global, de acuerdo con datos de la FAO. Sin la acción de estos insectos, productos como frutas, verduras, semillas y frutos secos disminuirían drásticamente, afectando la disponibilidad y diversidad de alimentos. Su labor garantiza la producción de alimentos básicos, además de sostener ecosistemas naturales que dependen de la dispersión de polen para mantener su equilibrio.

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Sin embargo, la supervivencia de las abejas enfrenta desafíos serios en la actualidad. El uso intensivo de pesticidas, la expansión de monocultivos, la deforestación y el avance del cambio climático han provocado una reducción alarmante en la población de polinizadores.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que el descenso de abejas y otros insectos polinizadores pone en riesgo la seguridad alimentaria y la nutrición de la humanidad. En palabras de la FAO, “proteger a las abejas significa garantizar el futuro de la alimentación y la biodiversidad”.

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El Día Mundial de las Abejas busca, entre sus principales objetivos, llamar la atención de autoridades, productores agrícolas y sociedad civil sobre la necesidad de adoptar prácticas que favorezcan la salud de los polinizadores. Entre las recomendaciones se incluyen la reducción del uso de agroquímicos, la conservación de hábitats naturales y la promoción de métodos agrícolas sustentables.

Lemas y acciones internacionales desde 2018

Las campañas del Día Mundial de las Abejas promueven educación ambiental, investigación científica y participación juvenil para fortalecer la conservación de polinizadores. (Magnific)

Cada año, la conmemoración adopta un lema temático para enfocar esfuerzos y propuestas concretas. En 2024, el mensaje central fue “Compromiso con las abejas de la mano con la juventud”, destacando la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la conservación de los polinizadores y la apicultura. Para 2026, se ha anunciado el lema “Inspiradas por la naturaleza, para nutrirnos a todos”, con énfasis en la educación ambiental y la integración de prácticas sostenibles.

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La celebración internacional impulsa campañas de sensibilización, jornadas educativas, ferias apícolas y encuentros científicos. Diversos gobiernos y entidades, como la FAO y Apimondia, organizan actividades para difundir información sobre la relevancia de las abejas y fomentar la colaboración entre países. El involucramiento de la juventud se ha convertido en una prioridad, ya que las futuras generaciones serán responsables de mantener el equilibrio ecológico y la producción agrícola.

Las iniciativas promovidas durante el Día Mundial de las Abejas han dado lugar a la creación de redes de apicultores, programas de investigación sobre la salud de las colmenas y estrategias para la restauración de hábitats naturales. El impacto de estas acciones se refleja en el incremento de proyectos de conservación y en la adopción de políticas públicas orientadas a la protección de los polinizadores a escala global.

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