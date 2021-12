¿Cómo adquirir la última trilogía de Tomb Raider para PC de forma gratuita?

Trilogía de Tomb Raider será un regalo de Epic Games.

Novedades en el mundo del gaming, y es porque Epic Games ofrece la triología de Lara Croft como el último juego gratuito del año. Ahora viene con Tomb Raider llamada “Definitive Survivor Trilogy”. En ella viene incluido Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Ello en plena coyuntura durante estas dos semanas en el que la empresa ha regalado varios juegos. La diferencia con el resto, es que los juegos de Tomb Raider estarán disponibles para ser canjeados de forma gratuita hasta el 6 de enero. También resaltar que una vez adquirido los juegos, estos permanecerán en tu biblioteca para siempre.

Solo debes entrar a la plataforma virtual de Epic Games, dirigirte a la pestaña “Store” y en la parte inferior verás la publicidad del juego con la opción “reclamar”.

Esta nueva trilogía de Lara Croft promete decenas de horas de épicas aventuras llenas de acción, donde pasarás por la isla de Yamatai, frente a las costas de Japón. Luego se dirigirá por las duras condiciones climáticas de la tundra siberiana. Finalmente, pasará por paisajes montañosos de Perú.

Un 25 de octubre de 1996 llegaba a Europa un nuevo videojuego de SEGA Saturn titulado Tomb Raider. Sin embargo, su impacto se notó algunas semanas después, cuando desembarcó en Estados Unidos y amplió su llegada de la mano de la primera PlayStation. El título tenía todos los elementos necesarios para convertirse en un fenómeno, aunque estuvo cerca de ser muy diferente.

