Desde Marvel’s Avengers a Tomb Raider, todas las novedades del evento Square Enix Presents

Cada vez son más las empresas que siguen el modelo de Nintendo y comunican novedades en sus propios eventos virtuales, en vez de esperar a eventos en peligro de extinción como la E3. Esta semana fue el turno de Square Enix, que anticipó novedades relacionadas a algunos de sus títulos más esperados, presentó primeros vistazos a otros juegos que llegarán este año y adelantó algunas sorpresas más para 2021.

El evento arrancó con el videojuego más cercano a su lanzamiento: Outriders. A pocos días de que se anunciara la incorporación del título de People Can Fly al servicio de suscripción Xbox Game Pass, Square Enix reveló nuevo material. Lo visto en la tarde del jueves mostró muchas novedades en cuanto a los personajes de la historia y los diferentes enemigos que los jugadores deberán enfrentar.

También se presentó un trailer que resume las características principales del juego y hace un repaso por las diferentes clases de personaje, que cuentan con habilidades únicas y un rol muy específico en el equipo de tres jugadores que se formará. También se mostró el extenso árbol de habilidades que se podrá desarrollar, algo que ya pudimos experimentar hace algunos meses.

Outriders se lanzará el próximo 1 de abril a consolas y PC después de varios cambios de fecha y promete mucha acción, humor y adrenalina.

Jugadores de Fortnite podrán explorar la Mansión Croft en el Modo Creativo (Foto: Twitter)

La franquicia Tomb Raider cumple 25 años en 2021 y ya comenzó sus festejos de la mano de Fortnite hace algunos días. Sin embargo, queda mucho más por ver de la mano de Lara Croft. Durante Square Enix Presents se anticipó que muy pronto habrá novedades sobre la nueva película protagonizada por Alicia Vikander y que se esperan más anuncios a lo largo del año.

Se confirmó la publicación de un libro de cocina inspirado en la franquicia y también se reveló el primer vistazo a la Mansión Croft, que llegará al Modo Creativo de Fortnite muy pronto con interesantes actividades.

El terreno mobile también tuvo su segmento en Square Enix Presents y comenzó con Just Cause Mobile. El popular videojuego de acción en tercera persona desembarcará en celulares de manera gratuita y el sitio oficial anticipa que traerá “una campaña repleta de acción, modo multijugador y competitivo para 30 personas, misiones cooperativas para 4 jugadores” y mucho más. Por ahora no hay fecha de lanzamiento definida, pero el estudio asegura que llegará este mismo año.

Otro título mobile que se anticipó fue Hitman Sniper Assassins, aunque el trailer presentado fue mucho más conceptual y posiblemente esté en etapas mucho más tempranas de desarrollo que Just Cause.

En esta parte del show también se anticipó un nuevo Space Invaders desarrollado en conjunto con Taito. Se tratará de un título de Realidad Aumentada y buscará renovar la fórmula del clásico. También se mostró un nuevo trailer de Bubble Bobble 4, actualmente disponible en Nintendo Switch y PlayStation 4, que llegará a PC a través de Steam.

Como se había anticipado hace unos días, Marvel’s Avengers también mostró nuevo material de las actualizaciones que se esperan ver a lo largo de todo el año. Lo primero fue el parche que incorporará mejores gráficos y otras mejoras de rendimiento en las consolas de la nueva generación. La actualización llega con el nuevo DLC protagonizado por Hawkeye, que usará tanto su arco como una espada en el combate, según mostró un pequeño segmento de jugabilidad.

Se espera un nuevo evento, un nuevo techo de nivel, más desafíos y modos de juego, pero la principal novedad del Square Enix Presents fue la futura expansión titulada War for Wakanda, que incorporará al héroe Black Panther a la acción.

Lo siguiente en la lista del día fue Balan Wonderworld, que lanzó una demo gratuita hace poco y recolectó mucho feedback por parte de los jugadores. Esta semana lanzó un trailer con mucho material nuevo que anticipa locaciones, personajes y mecánicas que prometen una variedad temática impresionante.

Otro de los platos fuertes del día fue Life is Strange: True Colors, la nueva entrega de la popular franquicia de aventuras. La historia llevará a los jugadores a conocer a una nueva protagonista que cuenta con un poder sobrenatural relacionado a la empatía. No sólo puede sentir las emociones de los que la rodean, sino que también esas emociones la pueden a afectar a ella si usa mucho sus habilidades.

Esta entrega está desarrollada por el estudio Deck Nine, responsables de Life is Strange: Before the Storm, y se lanzará el próximo 10 de septiembre. Lo más importante es que, a diferencia de las entregas anteriores, esta historia llegará de manera completa y no por episodios. Aquellos que compren la Edición Definitiva de Life is Strange: True Colors recibirán también una remasterización del primer Life is Strange y Before the Storm. Ambas versiones estarán disponibles por separado más adelante.

El cierre del evento de Square Enix estuvo a cargo de Forspoken, el videojuego antes conocido como Project Athia. La actriz británica Ella Balinska es la encargada de interpretar a Frey, la protagonista de la historia que parece ser una chica común y corriente que debe lidiar con un mundo de fantasía dominado por criaturas peligrosas como dragones y otros monstruos. No se mostró mucho del título porque se lanzará recién en algún momento de 2022, pero el estudio ya planea un nuevo evento virtual para este mismo año.

