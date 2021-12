Mujer muere calcinada tras incendiarse el cuarto que alquilaba en San Luis

Casa quedó en cenizas.

Una tragedia sucedió en el distrito de San Luis a pocos días de celebrarse Año Nuevo. Tras un voraz incendio, una mujer de nacionalidad venezolana falleció tras no poder salir de los escombros consumidos por las llamas.

Según reportes, los bomberos tardaron en llegar al lugar del siniestro, debido a las rejas, tranqueras y autos estacionados en la urbanización Juan Pablo II, impedían el paso de las unidades para socorrer a las víctimas.

La mujer fue identificada como Mabel Lezama Rojas de 30 años, quien trabajaba en el mercado de frutas y alquilaba un cuarto en ese inmueble. Según la dueña de la casa no tiene hijos ni pareja.

“Yo le dije Mabel baja. Dije arriba hay una persona por favor ayúdenme y la gente se amontonaba y más que grababa y no nos ayudaban”.

Por su parte, Alvina Casa, propietaria de la vivienda, entre lágrimas contó que lo ha perdido todo. Incluso dentro de su vivienda, ella guardaba los ahorros que le costó juntar por muchos años y que todo ha sido consumido por las llamas.

Los bomberos aseguraron que la vivienda ya es inhabitable, ya que todo ha quedado reducido a cenizas. Por su parte muy acongojada, Alvina contó que no tiene a nadie en la capital y que se siente vulnerable, ya que no tiene donde quedarse a vivir.

“Ahora sí nada me queda. La plata que tenía para pagar la mensualidad de mi hijo, el local y el agua. Todo estaba destinado y ahora todo se ha quemado”.

Cabe mencionar que en el exterior de la casa funcionaba como cochera, ya que algunas personas dejaban estacionadas sus mototaxis. Debido a este gran siniestro y las fuertes llamas, cuatro de estos vehículos resultaron quemados. Asimismo, el techo de una casa colindante también fue afectado por el incendio.

Al parecer un corto circuito habría sido el detonante para que se inicie el fuego en esta vivienda que fue arrasada por las lenguas de fuego.

Alvina tuvo que abandonar su vivienda ya que el fuego arrasó con todo. Para cualquier tipo de ayuda se pueden comunicar al 978-169004.

NIÑO SE SALVA DE MORIR LUEGO QUE SU VIVIENDA FUERA BALEADA EN SJL

Dos sujetos desconocidos a bordo de una moto lineal, dispararon contra una vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La familia que vive en este lugar, no entiende porqué los atacaron a matar.

Según se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad, los dos delincuentes llegaron en una moto de color roja y uno de ellos, quien portaba un arma, empezó a disparar directamente contra el inmueble. Tras desatar una gran balacera, huyeron en dirección desconocida.

PNP investiga casos.

Según informe del noticiero de América TV, antes de que ocurriera este inexplicable ataque, un niño de cuatro años se encontraba en la sala junto a su abuelo, ya que se despertó en horas de madrugada porque tenía hambre. Tras alimentar al menor, se fueron a seguir durmiendo.

“Han escuchado tres disparos. Acá hay un menor de edad de cuatro años y por fortuna a esas horas no se encontraba aquí en la sala porque es un lugar pequeño. (Mi tío) se fue a su cuarto a descansar”, comentó una de las propietarias del predio.

La familia no entienden los motivos de estos sicarios que atentaron contra su hogar, ya que aseguran que no tienen problema con nadie y no han recibido algún tipo de amenaza por parte de delincuentes.

“No hemos recibido ningún tipo de amenaza, las personas que viven aquí son tranquilas que ya tienen más de un año de vivir (aquí)”, comentó la dueña de la casa muy asustada por este ataque que pudo acabar en tragedia.

