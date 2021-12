DNI vencidos estarán vigentes solo hasta el 31 de diciembre: Esto debes tener en cuenta si viajas por Año Nuevo

El viernes 31 de diciembre es el último día de vigencia de los DNI vencidos, por ello es importante que tengas tu documento de identidad debidamente actualizado, sobre todo, si piensas viajar por Año Nuevo o trasladarte a cualquier ciudad en el interior del país.

Si bien puedes viajar tranquilamente y sin problemas el 30 y 31 de diciembre con tu DNI vencido; a partir del 1ro de enero estos documentos quedarán obsoletos y generarte más de un dolor de cabeza, ya que no podrás abordar ningún avión o bus interprovincial de regreso a tu ciudad de origen y tendrás que retrasar tu vuelo de vuelta hasta tener en físico tu documento actualizado.

El pasado mes de agosto el Reniec prorrogó excepcionalmente, la vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar, a fin de viabilizar el acceso de sus titulares para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado, a partir del 1 de setiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Si tu DNI ya venció o está por vencer en menos de 60 días, debes solicitar una renovación. Debes tener en cuenta que cuando vas a renovar tu documento de identidad, puedes aprovechar para solicitar la modificación de alguno de los datos como tu domicilio, estado civil o donación de órganos.

¿QUÉ PASA SI NO RENUEVO MI DNI?

Si no renuevas tu Documento Nacional de Identidad (DNI) no solo tendrás impedimento para viajar, no vas a poder efectuar trámites en entidades estatales y privadas. A partir del 1 de enero no podrás realizar en los bancos trámites que requiera en DNI vigente como retiros en ventanilla, solicitar préstamos, recibir remesas o bonos del Estado.

Tampoco podrás sacar copia de tarjetas ni renovar sus tarjetas vencidas, por ejemplo. No podrás, además, realizar trámites en las municipalidades, firmar contratos, así como tramitar tu boda o divorcio. Los trámites en notarías y en el Poder Judicial también se verán afectados.

Si cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información en tu DNI. |Foto: Agencia Andina

RENOVAR DNI

Aún estás a tiempo de renovar tu DNI. Para ello deberás, en primer lugar, hacer los pagos respectivos a través de las agencias del Banco de la Nación, BCP o en págalo.pe. En algunas oficinas de Reniec se puede pagar solo por POS.

- DNI Azul: S/ 30.00 (código 02121)

- DNIe: S/ 41.00 (código 00521)

Para la renovación deberás presentar además una fotografía tamaño pasaporte (no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas).

- Si la oficina de atención cuenta con registro digital del trámite (Captura en Vivo) se te hará una toma gratuita de la foto.

- Si el trámite es virtual, puedes sacarla en la aplicación DNI Biofacial.

DNI BIOFACIAL

Para hacer este trámite vía app debes tener acceso a un smartphone con sistema operativo Android o pc con navegador Google Chrome, y tener instalado el aplicativo DNI Biofacial.

Una vez que hayas conseguido lo anterior debes seguir estos pasos:

- Identifícate en la aplicación DNI Biofacial e ingresa a la página del servicio y haz clic en el botón Términos y condiciones. Lee y acéptalos para que puedas continuar.

- Ingresar a https://apps.reniec.gob.pe/renovacionDni/

- Registrar datos personales y da clic en el botón validar.

- Ingresar el número de comprobante de pago.

- El sistema verificará los datos de la APP con los datos ingresados. Es importante que la información que registres sea igual a la de tu DNI.

- Escoger en qué oficina deseas recoger tu nuevo DNI.

Posteriormente, recibirás un reporte del registro de tu trámite en tu correo electrónico y podrás verificar su avance a través de Consultas en Línea del Reniec. Cuando el estado del trámite esté en el 100%, podrás acercarte a recoger tu documento renovado.

TRÁMITE PRESENCIAL

- Acude a una oficina registral de Reniec o a uno de los centros MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura (solo DNI azul), en estos últimos casos previa cita.

- Presenta tu voucher de pago por derecho a renovación de DNI y tu foto tamaño pasaporte. En algunas sedes toman la foto.

- Después de entregar tus documentos, recibirás una constancia para recoger tu DNI en la fecha que te lo indiquen. Si quieres hacer seguimiento a tu solicitud, consulta el estado de tu trámite.

- El recojo del DNI es personal. En caso no pudieras hacerlo, pide el formato de carta poder, fírmalo y ponle tu huella digital para que tu representante lo recoja por ti.

Recuerda que el tiempo de entrega del DNI es de 10 a 12 días hábiles en Lima y de 12 a 15 días, en provincias.

