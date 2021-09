Reniec en línea: ¿Cómo sacar una cita para realizar trámites presenciales?

Reniec se encuentra atendiendo con total normalidad a nivel nacional y debes de sacar una cita para realizar trámites presenciales. (Foto: Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es una de las instituciones del Estado que más demanda tiene por parte de los ciudadanos, pues dicho organismo realiza diferentes tipos de trámites relacionados al DNI, el documento de mayor importancia en el Perú.

Debido a ello, y con la llegada de la pandemia de COVID-19, el Reniec decidió implementar las gestiones en línea , el cual le permite a todos sus usuarios realizar varios gestiones sin salir de casa.

Sin embargo, existen algunos trámites que se tienen que realizar presencialmente en las oficinas, por lo que deberás sacar una cita para ser atendido por el personal de la institución del Estado.

Reniec: ¿Cómo puedo sacar una cita online?

Para realizar algún trámite de manera presencial primero debes de programar una cita y especificar el lugar donde quieres ser atendido.

Cabe precisar que los trámites presenciales solo son aquellos que tienen que ver con DNI o DNIe; Recojo de DNI o DNIe; Obtención de copia certificada de acta.

Para sacar un cita con el Reniec solo debes de seguir estos sencillos pasos:

- Ingresa al siguiente enlace: https://serviciosweb.reniec.gob.pe/citasdnie/

- Acepta los términos y condiciones

- Completa tus datos y elige horario de la cita

- Imprime el reporte de la cita o llévalo en tu celular

Reniec: ¿Cuáles son los requisitos para sacar una cita?

Si tu trámite se encuentra relacionado a renovación del DNI o DNIe, toma en cuenta los siguientes requisitos:

- Número del DNI (mayor de 18 años)

- Recibo de pago por el servicio presencial de trámite de DNI-DNIe o copia certificada de acta

- Correo electrónico

- Teléfono celular

Reniec: ¿Hasta cuándo tengo plazo para renovar mi DNI vencido?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó excepcionalmente la vigencia de los documentos nacionales de identidad (DNI) que hayan caducado o estén por caducar, a partir del 1 de setiembre hasta el 31 de diciembre del 2021.

Reniec: ¿Cuáles son los impedimentos por tener el DNI vencido?

Si usted tiene el DNI vencido, entonces no podrá realizar trámites en las municipalidades, no podrá firmar contratos, no podrá obtener una copia certificada de una partida ni tampoco podrá continuar con el trámite de su divorcio.

Asimismo, en los bancos o entidades financieras quedará impedido de realizar cualquier transacción en la que le soliciten su DNI porque solo se efectúan con el documento vigente.

Reniec: ¿Cómo puedo recibir asistencia telefónica?

Para acompañar a la ciudadanía en su trámite virtual, el Reniec habilitó la Agencia Digital Reniec, donde 100 operadores lo orientarán paso a paso a culminar su trámite en la página web del Reniec.

Para contar con la asistencia remota de la Agencia Digital Reniec, los usuarios deberán llamar a los números de la central telefónica del Reniec: 315-4000 / 315-2700, anexos 3000 / 4000 / 5000 / 6000. El horario de atención en este nuevo servicio al ciudadano estará disponible de lunes a viernes de las 07:00 a 23:00 horas.

SEGUIR LEYENDO: