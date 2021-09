Cómo actualizar los datos del DNI: para el cambio de domicilio o mayoría de edad

Si cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información en tu DNI. |Foto: Agencia Andina

El próximo 2 de octubre vence el plazo para el cierre del padrón para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. Por tal motivo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hace un llamado para actualizar los datos de tu DNI.

La directora de Registro Electoral del Reniec, Lía Calderón, explicó que a la institución le corresponde cerrar el padrón electoral antes de los comicios, y que por eso necesita renovar la información para que la ciudadanía evite dificultades en el proceso electoral del próximo año.

Las informaciones que se deben actualizar están relacionadas con el registro de defunción de un familiar, incluir la dirección de tu actual domicilio o cambiar el DNI amarillo, si aún lo usas, por el azul o el electrónico.

Conoce los pasos que debes seguir en cada caso:

Defunción de un familiar

Por la pandemia del covid-19, el Reniec actualmente genera las actas de defunción, de forma automática porque los establecimientos de salud cargan directamente en línea los certificados de defunción al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Sin embargo, aún existen lugares en los que se emiten de forma manual. En este caso, para que el Reniec anule del padrón electoral el DNI de la persona fallecida debes solicitar al establecimiento de salud el certificado de defunción.

1. Con ese documento debes acercarte a la oficina del Reniec más cercana a ti.

2. El Reniec generará, de esta manera, el Acta de Defunción. Al hacerlo, así puedes anular el DNI en el padrón electoral y para cualquier trámite de carácter civil.

3. Recuerdo, no es lo mismo Certificado de Defunción que Acta de Defunción. El primero lo emite el establecimiento de salud, y el segundo el Reniec que da cuenta de la defunción de un ciudadano y la inscribe en los registros civiles.

¿Cómo saber si la muerte de un familiar está inscrita en el Reniec?

1. Ingresa los datos de la persona fallecida a la página web del Reniec (Ver aquí). Solicita un C4, y en la parte de restricciones va a poder verificar si la persona ha fallecido y en qué fecha.

2. Si no está, comunícate con el establecimiento de salud o con el médico que emitió el certificado de defunción, y consulta si lo inscribió en el Sinadef. Si no lo hizo debe inscribirlo.

3. Para registrar el fallecimiento debes acercarte a la oficina más cercana del Reniec, para que genere el Acta de Defunción e inhabilite el DNI.

Actualiza tu dirección

Para actualizar tu domicilio en tu DNI vigente sigue los siguientes pasos:

Paso 1

Paga la tasa correspondiente, a través de www.pagalo.pe (ver aquí) www.viabcp.com, Banco de la Nación o agentes de dichos bancos.

Paso 2

Descarga el aplicativo DNI BIOFACIAL (en este enlace) en tu celular para validar tu identidad.

Paso 3

Luego ingresa a www.reciec.gob.pe y busca la opción servicios en línea, rectificación de domicilio (Ver aquí) ingresa los datos que solicitan.

Paso 4

Completa la declaración jurada de vínculo de parentesco, y elige la oficina donde quieres recoger tu DNI.

Paso 5

Recibirás un correo electrónico de confirmación del trámite. Para verificar el estado de tu trámite hazlo a través de www.reniec.gob.pe (Ver aquí) o RENIEC Móvil Facial.

RENIEC Móvil Facial

Cuando esté listo al 100%, podrás ir a recogerlo.

Si cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información en tu DNI. Así, en las próximas elecciones Regionales y Municipales podrás votar para elegir a la autoridad del distrito, provincia o región donde vives.

Si tu DNI está vencido, deberás pagar la tasa de renovación de S/.30 soles. Este trámite te permite actualizar todos los datos de tu DNI sin costo adicional y lo puedes realizar presencialmente o en la página web del Reniec.

De DNI amarillo a DNI azul

Ningún menor de edad puede votar, ni figurar en el Padrón Electoral. Si has cumplido la mayoría de edad y no has realizado el cambio de tu DNI de menores (amarillo) por el de adultos, tus datos y fotografías estarán desactualizadas en la base de datos del Reniec y en el Padrón Electoral.

Para cambiar el DNI amarillo por el azul o el electrónico, sigue los siguientes pasos:

Paso 1

Paga S/ 30 (Cod. 02121) para DNI azul o S/ 41 para DNI electrónico en www.pagalo.pe, www.viabcp.com, o en agencias y agentes de estos bancos.

Paso 2

Saca tu cita en www.reniec. gob.pe (Ver aquí).

Paso 3

En caso la oficina no cuente con captura en vivo de la foto, debes llevar una foto tamaño pasaporte con fondo blanco y listo, en unos días tendrás tu DNI.

Podrás consultar el estado de tu tramite en la web de Reniec o en tu smartphone con el aplicativo RENIEC Móvil Facial. Luego de unos días, cuando el DNI figure al 100%, podrá acercarte a recogerlo.

Este trámite se puede realizar a partir de los 17 años. Todos los que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones van a sufragar.

Recientemente, el Reniec lanzó la campaña El padrón lo hacemos todos con el objetivo de actualizar la información del padrón electoral, pero también para que la población sienta, como parte de su ejercicio ciudadano, vincularse con él y con la institución.

(Con información de Agencia Andina)

