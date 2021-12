Acertijo visual: encuentra al cachorro entre las toallas en solo cinco segundos

Ubica ya mismo y aquí al cachorro oculto entre las toallas lo más rápido que puedas. Fotos: Facebook/Milenio.

Cerramos el 2021 con uno de los retos más virales para los usuarios. Por ello, seguimos con la larga lista de los tests virales, que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata ahora?

Es ahora una imagen donde aparecen varias toallas de diferentes colores, con un diseño igual pero la diferencia es que se encuentra un animal entre ellas. Ese es el objetivo, buscar al cachorro entre los utensilios para superar este reto viral.

Pero hay un detalle, debes encontrarlo en solo cinco segundos para cumplir la prueba. Sino, quedará en vano el esfuerzo de tus habilidades cognitivas y conformarte con ver el solucionario para una próxima ocasión. Pruébalo y diviértete en este test de personalidad que ya es tendencias en las redes sociales.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta aquí es porque no lograste superar la prueba o quizá encontraste al cachorro pero no en el tiempo establecido. No te preocupes, lo importante es dar el esfuerzo para entretenerte, por eso te mostraremos la solución a este pequeño pero popular reto viral.

Tenías que enfocarte en la parte superior izquierda de la imagen donde entre las toallas color verde y azul se forma la figura de un cachorro color crema. A primera vista puede resultar una toalla común, pero sí es un animal. Esa era la solución, práctica pero difícil para muchos.

No te preocupes, mucha suerte para la próxima y comparte este test viral con tus compañeros, amigos y familiares para despejar la mente en estos tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus. Abajo la imagen del solucionario.

Solución: aquí se ubica el cachorro oculto entre las toallas de este acertijo visual. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL O TEST PSICOLÓGICO?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

¿QUÉ DICE SU OBRA?

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro funciones como el pensamiento, sentimiento y sensación, e intuición. Ello se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

Jung siguió con la línea de avalar la teoría de que se trataba de los procesos mentales. Pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en tres partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.

