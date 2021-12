Jazmín Pinedo revela que desea quitarse sus implantes de busto: “Ya me duelen”

Jazmín Pinedo quiere retirarse los implantes de su busto. (Foto: CapturaTV)

Jazmín Pinedo confesó la tarde de este 28 de diciembre que desea retirarse los implantes de seno que se puso en su época de “Vengadora” junto a Tilsa Lozano. Asimismo, negó haberse operado más de una vez pero aceptó que se ha realizado algunos retoques estéticos.

Durante la edición de América Espectáculos, la popular chinita se quedó sorprendida tras ver el informe de los cambios físicos que han tenido algunas figuras de la farándula peruana a lo largo de los últimos años.

Mientras comentaba la nota junto a “Choca” Mandros, este hizo un peculiar comentario que causó la risa de la exchica reality. “Hablando de los cambios, China yo no, pero todos han dicho que te has hecho tus cositas acá (señaló el rostro) y por acá (señaló todo el cuerpo)”.

“No, falso, lamento decepcionarlos”, acotó rápidamente la conductora. Sin embargo, se empezó a mostrar en la pantalla fotografías de ella cuando era más joven pero continuó afirmando que sigue igual y que la única operación que se ha hecho es el aumento de busto.

“Duela a quién le duela, (el aumento de busto) es la única operación que tengo. Lo he contado varias veces”, dijo la modelo mientras que su compañero de conducción le consultaba cuando había sido. “Cuando estaba en las Vengadoras, no me acuerdo exacto la fecha”, respondió.

“Me ponía push up, el engaña muchacho (…) Soy igualita, tenía otros dientes, estos que tengo me han costado (son carillas). Cambios sí me he hecho, pero operaciones solo tengo esta (pechos)”, añadió

Tras ello, la ex conductora de Esto es Guerra reveló que desea volver a pasar por el quirófano pero esta vez para quitarse los implantes puesto que, ya le incomodan.

“Yo me quiero sacar los implantes hace rato. Me duele la columna, cuando me echo me duele. Aparte, tú sabes, que cuando una da de lactar por bastante tiempo cae un poco, entonces tengo que ponerlas en su sitio”, contó.

JAZMÍN PINEDO ES EL NUEVO JALE DE AMÉRICA TV

Jazmín Pinedo regresó a la pantalla chica el pasado lunes 27 de diciembre con la conducción del bloque de América Espectáculos junto a Rebeca Escribens y ‘Choca’ Mandros durante la temporada de verano.

Fue Rebeca quien la presentó como la nueva presentadora de América TV durante la reciente edición. “Hay una invitada maravillosa que nos va a acompañar (...) Yo la amo, la quiero y la adoro muchísimo. No somos tan amigas pero nos conocemos hace tiempo”, dijo la conductora para presentar a la popular “Chinita”, quien fue recibida entre aplausos y bromas.

Tras ingresar al set, la modelo se mostró muy feliz y emocionada y señaló que es un placer volver a la televisión. “Que placer estar con ustedes, la he pasado lindo en Navidad y es un regalo reencontrarme con el público ahora (...) Fuera de bromas, es para mi un placer estar aquí, número uno porque he pasado una Navidad gratificante”.

Cabe resaltar que Pinedo se alejó de la televisión en marzo de 2021 después de estar varios años al aire por la señal de América TV y Latina. Durante una entrevista con La Banca, canal de entrevistas de Jesús Alzamora, ella reveló que se ausentó para retomar su carrera profesional que dejó inconclusa hace 10 años.

Jazmín Pinedo conducirá el bloque de espectáculo junto a Rebeca Escribens. (Foto: CapturaTV)

