Jorge Montoya: “No vamos a pronunciarnos sobre una vacancia en el corto plazo” Foto: Agencia Andina

Los recientes escándalos de los que es protagonista el presidente Pedro Castillo, lo ha vuelto a poner en la mira de la oposición; sin embargo, desde Renovación Popular no estarían dispuestos a apoyar un nuevo pedido de vacancia hasta conocer las conclusiones de las indagaciones que se vienen realizando . “Tenemos que ser serios y responsables”, fueron las palabras del congresista Jorge Montoya.

“Cuando tengamos las cosas claras, que no va a ser en pocos días porque la investigación fiscal va a demorar seguramente, vamos a tener las cosas claras para tener un análisis político de los resultados (...) Vamos a generar inestabilidad en el país si seguimos hablando de la vacancia de manera irresponsable”, sostuvo Montoya Manrique en una entrevista con Exitosa.

El origen de un pedido de vacancia contra el Jefe de Estado no debería nacer de un “capricho”, según el congresista . Este resaltó que su posición respecto a un nuevo intento de destitución de Pedro Castillo es clara. “Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre una vacancia en el corto plazo, me refiero a esta semana que viene. O sea, ha habido demasiado ruido político y demasiada información que viene apareciendo día a día. Hay que tener un análisis completo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Eso no se puede hacer de un día para otro por un capricho o por la disposición de alguien de afuera”, enfatizó.

La vacancia es una facultad legislativa que parece no haber sido descartada del todo por los parlamentarios de oposición. Desde su lado, Montoya señala que hacen falta datos que validen un nuevo pedido de este tipo. “No podemos jugar con este tema. Tenemos que ser serios y responsables. No nos podemos llevar por la pasión, sino cometemos errores que son irreversibles para el país. Debemos esperar que se resuelvan las investigaciones, acumular los datos que hay, verificar si realmente es una coincidencia o forma parte de un complot de estas personas para tener facilidades en las licitaciones”, añadió el congresista.

SOBRE CASO PETROPERÚ

Luego de darse a conocer que el empresario Samir Abudayeh ganó una licitación con Petroperú tras una reunión con el gerente general de esta empresa del Estado y el mismo Pedro Castillo, Jorge Montoya señaló que este caso no serviría como motivo para solicitar un nuevo pedido de vacancia. “La responsabilidad es de Petroperú y tendría que comprobarse el tráfico de influencias para relacionarlo con el tema y ahí ver la moción de vacancia, pero tal y como está ahora no hay posibilidad de moción de vacancia”, declaró en una entrevista con RPP.

Foto: sitio web de Samir Abudayeh

Montoya pidió a la Contraloría General de la República del Perú iniciar acciones de investigación al respecto. “Exigimos a la Contraloría que tome acciones para verificar los actos indebidos y lo mismo a la Fiscalía que, de oficio, debería iniciar investigaciones para aclarar dudas”, añadió.

Tras la visita de un equipo de fiscales a Palacio de Gobierno, el abogado del presidente, Eduardo Pachas, presentó un hábeas corpus contra Norah Córdova, Luis Medina y Luis Mina , fiscales que integran el equipo encargado de investigar el más reciente escándalo de Petroperú. Según la resolución 2151- 2021, los citados fiscales –pertenecientes a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios– deberán presentar un informe de hechos en un plazo de cinco días hábiles tras haber sido notificados. El documento también señala que durante los próximos 30 días se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos en cuestión.

