Rafael Lopez Aliaga anuncia que en tres o cuatro semanas Renovación Popular presentará una moción de vacancia

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popuar, advirtió que “en tres o cuatro semanas” la bancada del partido podría estar presentando una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La razón estaría ligada con los últimos acontecimientos en Palacio de Gobierno.

“La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia). Elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente. Bien hecho, no algo que sale en un día”, manifestó en una entrevista con Canal N.

El ex candidato presidencial remarcó que el pedido estaría listo en “cuatro semanas”, ya que quieren exponer un texto “bien estructurado” para conseguir el respaldo de la mayoría del Congreso.

“En tres o cuatro semanas porque no hay apuro, realmente. Queremos tener algo bien estructurado, pero que tenga todos los elementos que no se pudieron investigar en la moción inicial, que no tuvo apoyo”, señaló.

“Yo le estoy pidiendo la renuncia del señor (Pedro Castillo), de una vez que renuncie. Ha hablado con la bancada, ellos quieren seguir un proceso más riguroso para que no pase lo del primer intento de vacancia”, agregó.

Se recuerda que el pasado 7 de diciembre, fecha en la que se votaba admitir o no la moción de vacancia presidencial presentada por Patricia Chirinos, el Congreso decidió no proceder con el pedido. Esta fue rechazada por 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones.

CRITICA AL PRESIDENTE POR HECHOS OCURRIDOS EN PALACIO DE GOBIERNO

López Aliaga también cuestionó al presidente Pedro Castillo por negar el ingreso al personal fiscal a la Secretaría General del Despacho Presidencial en Palacio de Gobierno.

“A nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo. Qué inversión quieren para el 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la República y un presidente de la República que no deja entrar a la fiscalía, por favor. Él no puede obstruir a la justicia”, manifestó en una entrevista con Canal N.

“Lo que veo es que la desconfianza en el Perú, en las inversiones es cada vez peor. Estamos llevando al Perú a un descalabro y lo veremos el año que viene”, agregó.

VOLVIERON A NEGAR LA ENTRADA A LOS FISCALES

El día de ayer, miércoles 22 de diciembre, un grupo de fiscales se volvió a acercar a Palacio de Gobierno para continuar con las investigaciones del caso PetroPerú, que corresponde a la licitación que ganó el empresario Samir Abudayeh y su empresa Heaven Petroleum Operators.

Se recuerda que el fiscal adjunto Luis Medina Rodrigo había informado el martes que el Presidente de la República no les había permitido el acceso a la Secretaría del Despacho Presidencial, espacio clave para la investigación. De este lugar se pedía tener acceso del libro de actas y cámaras de seguridad para investigar la presunta reunión del Presidente con el gerente Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh y Karelim López.

El día de ayer, el equipo del Ministerio Público ingresó a Palacio de Gobierno, luego que el abogado de Pedro Castillo precisara ante los medios de comunicación que brindarían todas las facilidades. Sin embargo, al finalizar las diligencias, el fiscal Reynaldo Mina Abanto dijo que esta vez tampoco habían podido ingresar a la Secretaría Presidencial.

La fiscal Norah Córdova señaló que ya se envió un informe sobre lo ocurrido el pasado 21 de diciembre. Este fue enviado a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien sería la única persona con las competencias para investigar al Presidente de la República. Esto quiere decir, que ante la obstrucción de investigación, ella podría iniciar una investigación contra Castillo.

