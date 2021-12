Jorge Montoya descarta que licitación de Petroperú pueda ser causal de vacancia de Pedro Castillo

El legislador dijo que tal y como se presenta la denuncia, no hay suficientes argumentos para presentar una nueva moción de vacancia presidencial. Foto: Agencia Andina.

Jorge Montoya, congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, habló sobre la denuncia periodística revelada el último domingo por dos canales de televisión en el que señala que Pedro Castillo recibió en Palacio al gerente de Petroperú, a la empresaria Karelim López y a un proveedor que ganó una millonaria licitación con la empresa petrolera a la misma hora el pasado 18 de octubre.

Al respecto, el legislador dijo que tal y como se presenta la denuncia, no hay suficientes argumentos para presentar una nueva moción de vacancia presidencial contra el jefe de Estado.

“La responsabilidad es de Petroperú y tendría que comprobarse el tráfico de influencias para relacionarlo con el tema y ahí ver la moción de vacancia, pero tal y como está ahora no hay posibilidad de moción de vacancia”, declaró en una entrevista con RPP.

Montoya pidió a la Contraloría General de la República del Perú iniciar acciones de investigación al respecto. “Exigimos a la Contraloría que tome acciones para verificar los actos indebidos y lo mismo a la Fiscalía que, de oficio, debería iniciar investigaciones para aclarar dudas”, añadió.

Cabe señalar que la bancada de Renovación Popular, junto a la de Fuerza Popular y Avanza País, impulsaron la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral que fue rechazada por la mayoría del Congreso de la República y no llegó a aprobarse.

CASO PETROPERÚ

Según el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 18 de octubre, entre las 9:21 y las 11:10 de la mañana, a la empresaria Karelim López; al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh Giha; al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y a Grogorio Saenz Moya.

Dos semanas después, la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó una licitación con Petroperú, cuyo gerente también se encontraba en Palacio, por 74 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.

Ante la denuncia, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, brindó una entrevista al programa Punto Final y aseguró que no conoció ni se reunió con los empresarios Samir Abudayeh Giha y Karelim López.

Sobre el registro de visitas a Palacio que muestra un mismo horario para el funcionario de Petroperú y los dos empresarios mencionados, Chávez Arévalo, explicó:

“Cada vez que yo voy a Palacio, a mí me hacen esperar porque el presidente tiene su propia agenda. Me citan a una hora y ese día me recibió 10 a 15 minutos antes de retirarme”.

FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Este lunes, personal de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron hasta la sede de Petroperú para iniciar las investigaciones preliminares contra el gerente de la empresa, Hugo Chávez Arévalo.

Más tarde dos fiscales llegaron esta tarde a Palacio de Gobierno. Ellos solicitaron hablar con Julio Salas, representante de la oficina de asesoría jurídica de la sede de la presidencia de la República, para conocer más detalles de las supuestas reuniones en esa sede del Ejecutivo.

Por su parte, la Contraloría General inició esta mañana, una acción de control en la sede de Petroperú, con el propósito de recabar información sobre el proceso de licitación pública para la adquisición de Biodiésel B100 nacional.

