Leonard León salió con sus hijos en víspera de Navidad pese a problemas con Karla Tarazona

Leonard León se reencontró con sus hijos y salieron a pasear. (Foto: Instagram)

La pelea entre los padres es aparte. Aunque Leonard León y Karla Tarazona mantienen fuertes diferencias, eso no impide que el cumbiambero pueda salir con sus pequeños a pasear, así lo evidenció el portal Instarándula.

De acuerdo a la plataforma del periodista Samuel Suárez, el reencuentro familiar se dio en un conocido centro comercial en San Miguel. “ Qué disfrute de sus hijos hermosos. Nunca es tarde para hacer las cosas bien ”, escribió el comunicador junto a la citada fotografía.

Recordemos que Leonard León y Karla Tarazona han sido protagonistas de diferentes enfrentamiento mediáticos, pues el cumbiambero fue acusado por la conductora radial de no cumplir con la manutención de sus pequeños, además de no visitarlos.

Esta confesión lo hizo en el programa Mujeres al Mando, en el que aseveró que el cantante de cumbia salía con sus pequeños cada 3 o 4 meses, provocando que sus hijos pierdan la confianza en él.

“ ¿Sabes qué es maltratar psicológicamente a tus hijos? Es aparecer una vez al año, visitarlos cada tres o cuatro meses , hacerle daño es decirles: ‘Te prometo que vengo el viernes’, y no aparecer. Eso es hacerles daño a sus hijos”, expresó.

Leonard León se reunió con los hijos que tiene con Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

LEONARD LEÓN SE DEFIENDE DE ACUSACIONES DE TARAZONA

Luego de las acusaciones que hizo Karla Tarazona en su contra, Leonard León aseguró que visita a sus pequeños cada vez que puede, además que el régimen de visitas se ha visto afectado debido al nuevo proceso legal que abrió la exconductora de televisión.

“Siempre los he visto. Me iba a la casa donde ella vivía para salir a pasear al parque o algo. Es lo que está durando este proceso y la variación del régimen de visitas. Ese es el detalle”, contó en una entrevista con Magaly Medina.

PIDIÓ REDUCCIÓN DE PENSIÓN

Otro punto que aclaró Leonard León fue sobre la pensión de alimentos. El cumbiambero señaló que solicitó la reducción de manutención de 1.500 soles por cada hijo a solo 250 soles, pues su trabajo se ha visto afectado por la pandemia.

“Estuve 50 días encerrado en casa con COVID-19, luego vino una cuarentena y no trabajábamos. Hasta el momento no tenemos el trabajo seguro ”, sentenció.

KARLA TARAZONA LE GANA JUICIO A LEONARD LEÓN

Karla Tarazona le ganó un juicio a Leonard León. El Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda que le interpuso el padre de sus hijos por variación de régimen de visitas.

“Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo.

“Mis hijos ya tienen 11 y 9 años, así que lo que ellos decidan con respecto a visitas y llamadas… es respetado en mi casa. Jamás les he puesto en contra de su papá y eso ha quedado comprobado con las declaraciones que han dado mis hijos a la asistenta social ”, acotó.

