Rodrigo González y su emotivo mensaje por fiestas navideñas: “Un abrazo desde el corazón”

Este sábado 25 de diciembre se celebra la Navidad en diferentes países del mundo. En el Perú no es la excepción y algunos conductores de televisión, como Rodrigo González, han utilizado su cuenta de Instagram para expresas sus deseos en esta fecha especial.

A diferencia de lo que hace en Amor y Fuego, donde causa polémica con sus picantes comentarios sobre la farándula local, el popular ‘Peluchín’ mostró su lado más sensible al enviar un mensaje lleno de buenos deseos.

“ ¡Cualquiera que sea tu lucha, mi deseo es que ganes la batalla! ”, fue lo primero en escribir Rodrigo González, pues sabe muchas personas no la vienen pasando nada bien en estos momentos.

Asimismo, ‘Peluchín’ le dio todo su apoyo emocional y envió un mensaje de aliento a todas las personas que se encuentran luchando contra una enfermedad o se encuentran alejadas de sus familias por diferentes motivos.

“ Mucha fuerza para quienes tienen que pasar estas fechas luchando con alguna enfermedad , propia o de un ser querido. Para quienes extrañan mucho a alguien, para quienes sienten que no tienen motivos para celebrar. Vendrán días mejores, a ser felices con lo que la vida nos da. Un abrazo desde el corazón”, indicó.

Pese a que la Navidad conmemora el nacimiento del niño Jesús y la mayoría lo celebra debido a su religión, existen muchos otros ciudadanos que, aunque no creen en Dios, se unen a las celebraciones con motivos de fortalecer la unidad familiar.

RODRIGO GONZÁLEZ RECIBE CRITICAS DE SAMUEL SUÁREZ

Samuel Suárez no se quedó callado y defendió su trabajo tras las duras críticas que hizo Rodrigo González en su programa Amor y fuego. A través de su portal de Instarándula, el periodista se refirió sobre el popular ‘Peluchín’ por minimizar el contenido que comparte en sus redes sociales.

“ Yo no entiendo qué dice de la dinámica del show, este señor es un opinólogo del espectáculo, que se sienta a opinar de las notas que todo un equipo periodístico trabaja para usted . Yo soy el equipo periodístico, yo presento mis notas y opino de ellas en mi cuentita pequeña de Instagram para mi propio circulo, nada más”, manifestó.

“Yo no critico el contenido de Amor y fuego porque sé que detrás de ello hay personas que yo conozco, con las que he trabajado años (...) mis amigos de televisión están ahí y les deseo el bien”, explicó.

ACLARA QUE NO COPIA A AMOR Y FUEGO

En otro momento, el periodista señaló que no compite con programas de espectáculos debido a que su plataforma es digital, además que tiene amigos que trabaja en los diferentes espacios televisivos.

Asimismo, le contestó a Rodrigo González y aseguró que Instarándula no es una copia de Amor y Fuego. “ Yo no me considero una copia, por más que me digan eso; si él tiene para sustentar sus cosas, hágalo ”.

