Mamá de Juan Víctor revela que su hijo le pagó las ‘operaciones’ a Andrea San Martín

Alicia Díaz furiosa con Andrea San Martín por desmentir a Juan Víctor en Magaly Tv: La firme. (Foto: Instagram)

Saca cara por su hijo. Alicia Díaz, mamá de Juan Víctor Sánchez, no se calló nada en su cuenta de Instagram y arremetió contra Andrea San Martín, quien se presentó en el programa de Magaly Medina para responder cada una de las acusaciones del ex tripulante de cabina.

Al escuchar a la ‘ojiverde’ en Magaly Tv: La firme, la señora no pudo evitar mostrar su indignación, llegando a revelar algunos detalles privados de la relación que tenía la exmodelo con el ahora empresario de miel.

De acuerdo a Alicia Díaz, Andrea San Martín nunca reveló que su hijo se hizo cargo del seguro médico de toda su familia, al punto que gracias a ello la exconductora de televisión pudo operarse.

“ Faltó decir que, desde que salió embarazada, JV le pagaba el seguro hasta agosto 2021 y con eso se hizo sus ‘operaciones’ ”, dijo la señora en sus redes sociales al saber que la ‘ojiverde’ pedía que Juan Víctor le aumente la pensión de alimentos.

Asimismo, Alicia Díaz precisó que la menor hija de Juan Víctor nunca dejó de tener seguro médico, pues hasta la fecha el ex tripulante de cabina se lo sigue pagando con normalidad.

“La bebe nunca dejó de tener seguro. Papi se lo sigue pagando al 100%. Y lo incluye en la demanda por alimentos ”, añadió la mamá del empresario en defensa de su hija, quien dio a conocer que no pasará Navidad al lado de su pequeña.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la progenitora de Juan Víctor, también dio a entender que Andrea San Martín recibió un pago por parte de Magaly Medina para concederle la entrevista exclusiva. “Ya tiene para su pavo”, señaló.

Mamá de Juan Víctor Sánchez arremete una vez más contra Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

ANDREA SAN MARTÍN EXPLICA POR QUÉ NO DEJA QUE JUAN VÍCTOR SE LLEVE A SU HIJA

Andrea San Martín se cansó de las acusaciones en su contra por parte del papá de su segunda hija, Juan Víctor, por lo que decidió romper su silencio en el programa de Magaly Medina, donde dio a conocer las razones por las que no dejaba que el ex tripulante saque a su pequeña de la casa.

“ Yo he recibido amenazas de que me quieren quitar a mi hija, que se la quieren llevar, públicamente él y su madre. A raíz que comienza todo, desde septiembre, él se llevaba a la bebé hasta que empiezan las amenazas de querer quitármela”, detalló la ojiverde.

JUAN VÍCTOR DESMIENTE A ANDREA SAN MARTÍN Y SEÑALA QUE NUNCA QUISO QUITARLE A SU HIJA

Es totalmente falso. Eso fue lo que dijo Juan Víctor Sánchez cuando escuchó que Andrea San Martín no le permitía salir con su hija debido a que él la amenazó con quitársela. El ex tripulante de cabina señaló que dicha información era totalmente falsa.

“En ningún momento ese ha sido el plan. El plan o la estrategia es que mi hija pueda tener a su papá y a su mamá. Yo no me voy a llevar a mi hija a ningún país, yo no voy a privar a mi hija que vea a su madre si tenemos una tenencia compartida”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: