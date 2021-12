Gian Marco se contagió de COVID-19 y reveló que presenta los síntomas de la variante ómicron

Gian Marco dio positivo a COVID-19 y reveló detalles de su salud. (Foto: Instagram)

A no bajar la guardia. La variante ómicron de la COVID-19 ha causado un repunte de contagios en todo el mundo, afectando hasta a los que se encuentran vacunados, como es el caso de Gian Marco, quien informó en su cuenta de Instagram sobre su contagio.

El cantante peruano, que hace poco estuvo de gira por todo el Perú, ocasionó que sus seguidores se preocupen por su salud, pues contó los síntomas que ha desarrollado desde que dio positivo a su prueba PCR.

“Queridos amigos, el día de ayer he dado positivo en la prueba PCR de COVID-19. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde resido, los casos han aumentado de manera crítica en las últimas 24 horas”, indicó.

Dolor de cabeza y fiebre son algunos de los síntomas que ha presentado Gian Marco en los últimos días; sin embargo, contó que se encuentra bajo supervisión constante de su médico, por lo que pidió que no se preocupen por él.

“ Los síntomas que he tenido están relacionados con la variante ómicron, altamente contagiosa . He tenido dolores en el cuerpo y articulaciones que nunca antes había sentido, dolor de cabeza y fiebre”, añadió.

Para finalizar, el músico peruano reafirmó la importancia de estar vacunados contra el COVID-19, pues gracias a que ya estaba inmunizado, los síntomas que tiene no son graves.

“Gracias a estar vacunado estoy reaccionando favorablemente a los medicamentos e indicaciones de mi doctor. Tengan cuidado, vacúnense, protéjanse y protejan a los suyos. No bajemos la guardia . Un fuerte abrazo para todos”, sentenció.

Gian Marco revela que se contagió de COVID-19.

GIAN MARCO SOLTERO

Pese a que surgieron algunos rumores que indicaban que se había separado de su esposa Claudia Moro, finalmente Gian Marco reveló que su matrimonio llegó a su fin tras 25 años de relación sentimental.

En una entrevista con “Se regalan dudas”, el cantante peruano mencionó que comunicó a sus hijos del fin de su vínculo con su esposa durante una reunión familiar. “ Nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo ”, sostuvo.

“Era increíble cómo cada uno estaba en su posición. Los escuchaba hablar, volteaba a verlos, y le decía a Claudia: ‘bendito sea Dios, gracias a Dios estos niños pueden hablar y decir lo que sienten’”, dijo.

GIAN MARCO LLORÓ POR CRÍTICAS EN PLENO CONCIERTO

Gian Marco no pudo evitar romper en llanto al recordar todas las críticas que recibió por el presunto desplante hacía sus fans. Durante una presentación en Huancayo, el músico peruano hizo un alto para dirigirse al público.

“No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente; otros hablan de mí también”, inició el discurso el también compositor. “ Es muy difícil estar acá parado; es muy difícil hacerlo. Es difícil hacer discos todos los años. Yo no adopto una pose, soy lo que soy . El que me quiera que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, indicó.

