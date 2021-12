Gobierno dará bono de S/1,500 a personal asistencial y administrativo de Salud

Foto: ANDINA/ Unicef

Hoy, viernes 24 de diciembre, el Gobierno autorizó dar un bono extraordinario y por única vez de S/ 1,500 soles para el personal asistencial y administrativo del sector Salud, por su labor en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El Decreto de Urgencia Nº 112-2021, donde se especifica sobre este bono, fue publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El monto será entregado al personal asistencial y personal administrativo en los diferentes niveles de atención y en las sedes administrativas del Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras, sus Organismos Públicos y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales.

El personal comprendido en la norma es aquel que labora en algún establecimiento o institución dentro del Ministerio de Salud o adscrito a este y sus unidades ejecutoras. Incluye el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Seguro Integral de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales.

La norma precisa que se autoriza la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud al que se hace referencia en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153 y al personal de la salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, así como al personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057.

APLICACIÓN

El personal beneficiario deberá encontrarse registrado en el Aplicativo Informático del Registro Nacional del Personal de la Salud (INFORHUS) del Ministerio de Salud y en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), del Ministerio de Economía y Finanzas.

La ley también autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 283 millones 945,500 soles a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto con el propósito de disponer de los montos para el bono.

También se autoriza la transferencia de partidas hasta por la suma de 373 millones 945,500 soles a favor del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del Seguro Integral de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, para financiar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria.

DETALLES DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Además, no constituye base de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas.

Sí se encuentra afecta al impuesto a la renta.

EXCLUSIONES

Los funcionarios a los que se refiere el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y los servidores de confianza están excluidos como beneficiarios de esta bonificación extraordinaria.

También está excluido el personal que se encuentre sancionado con suspensión sin goce de haberes a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, que es el día de hoy.

TITULARES DE PLIEGOS SON RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN

Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la norma son los responsables de su adecuada implementación, y del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del Decreto de Urgencia. El dinero transferido no puede ser destinado, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son otorgados.

El Decreto de Urgencia Nº 112-2021 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo; la jefa del Gabinete ministerial, Mirtha Vásquez; el ministro de Economía, Pedro Francke; y el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

