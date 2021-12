Liga 1: Cienciano es el club que más jugadores envió al extranjero en el 2021

Cienciano ha mejorado institucionalmente desde que volvió a la Liga 1 el 2020. | Foto: Cienciano

Cienciano del Cusco es uno de los clubes más representativos del Perú. Y es que se lo ha ganado con los dos torneos continentales que tiene en su historia: la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004. Y aunque en la actualidad su nivel está a años luz de dichas hazañas, ha podido clasificar a la Sudamericana del próximo año con un gran rendimiento de sus jugadores. Esto ha hecho que clubes del exterior se fijen en ellos y ahora sean el club que más ha exportado en lo que va del mercado de pases de la Liga 1.

Han sido tres los jugadores que han tomado otro rumbo fuera del país: Juan Romagnoli, Jordan Guivin y Raziel García. Por ello, en esta nota te contaremos un poco cómo les fue en el año:

JUAN ROMAGNOLI

El extremo argentino ha sido una de las figuras del ‘Papá’. No obstante, su llegada se dio en el 2019, cuando el club estaba en la Segunda División en una de sus más oscuras temporadas de los últimos 10 años. Aun así, aceptó el reto y lo ayudó a subir a la Liga 1. En esa primera temporada anotó 5 goles en 12 partidos disputados. En el 2020, las cosas cambiaron un poco debido a una lesión que lo alejó de las canchas por varios partidos. En total jugó 8 encuentros, en los que anotó 4 goles y brindó 1 asistencia.

Pero fue en este 2021, en donde tuvo sus mejores números. Disputó 25 partidos y convirtió 9 goles, siendo fundamental en la vuelta del elenco imperial a la Sudamericana. Ahora jugará en el Querétaro de México, pero antes de su partida señaló que Cienciano es el único club por el que jugaría. “Cuando llegué en julio de 2019, nada me hacía pensar que en Cuzco pasaría los mejores momentos de mi vida como futbolista profesional. Hoy se ha cumplido una etapa que jamás olvidaré. Me voy conmovido y emocionado. Dije que en Perú sólo jugaría en Cienciano, y me hace feliz haber cumplido mi palabra ”, precisó el ‘gaucho’ en su cuenta de Instagram.

Juan Romagnoli ha sido uno de los mejores jugadores de Cienciano desde su llegada el 2019. | Foto: Cienciano

JORDAN GUIVIN

El volante nacional llegó a Cienciano esta temporada proveniente de la Universidad San Martín en un fichaje que sorprendió a más de uno, ya que se pensaba que podía llegar a un equipo grande de Lima.

Rápidamente se convirtió en uno de los titulares para el DT Marcelo Grioni gracias a su buena técnica y toque con el balón. Junto con el panameño Abdiel Ayarza y el también peruano Raziel García, conformaron un mediocampo que en muchos partidos superaron al rival.

A lo largo del año jugó 24 partidos, en los que anotó 1 tanto y brindó 3 asistencias. Esto hizo que el Toros Celaya de México se fije en él y le haga un contrato de tres años, en la que será su primera experiencia en el exterior a sus 23 años.

Jordan Guivin era uno de los que manejaba los hilos en Cienciano. | Foto: Cienciano

RAZIEL GARCÍA

Raziel también llegó a Cienciano en un traspaso impensado, pues se rumoreó un posible fichaje por Universitario a inicios de año, hecho que finalmente no se dio. Al igual que Guivin, fue su primera y única temporada con el ‘Papá’ y lo hizo tan bien que incluso fue llamado a la selección peruana para jugar la Copa América de Brasil y también a los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas. Ricardo Gareca lo tiene en la mira debido a que su nivel ha ido en ascenso.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a ser nuevo jugador de Alianza Lima para el 2022, recibió una oferta de Deportes Tolima de Colombia a última, la cual aceptó. Al final, anotó 3 goles y repartió 5 asistencias en 20 encuentros disputados.

Raziel García celebrando un gol con Cienciano. | Foto: Cienciano

El único factor en contra es que ninguno pudo dejar dinero al cuadro cusqueño, ya que salieron con el pase en mano y negociaron en condición de libres con sus nuevos equipos. De igual forma, es una buena señal de que si se hacen las cosas bien, pueden llegar intereses de mejores ligas.

CONTRATACIONES DE CIENCIANO PARA EL 2022

Paolo Fuentes (defensa - Sport Boys), Patrick Zubczuk (arquero –Universitario), Josué Estrada (defensa – UTC), Alexis Cossío (defensa - Deportivo Municipal), Ángel Romero (mediocampista – Deportivo Binacional), Carlos Beltrán (mediocampista - Ayacucho FC), Emanuel Ibáñez (mediocampista - Chacarita Juniors), Nicolás Rinaldi (mediocampista – Estudiantes), Jack Durán (mediocampista - Alianza Universidad), Axel Chávez (defensa - Carlos A. Mannucci), José Racchumick (defensa - Los Chankas), Miguel Vargas (arquero - Unión La Calera), Fernando Guerrero (mediocampista - Independiente del Valle), Luciano Recalde (defensa – Platense) y Facundo Curuchet (delantero – Platense).

SEGUIR LEYENDO