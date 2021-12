Orlando Lavalle, extécnico de San Martín: “Jordan Guivin y Jairo Concha debutaron por capacidad y no por obligación”

Orlando Lavalle citó a Jordan Guivin y Jairo Concha para hablar sobre la Bolsa de Minutos.

La Liga 1 2022 empezará el 23 de enero con 18 equipos que disputarán el ansiado título nacional. Sin embargo, entre las medidas que se mantienen y generaron polémica ha sido la presencia de la Bolsa de Minutos, la cual tiene partidarios y detractores. En ese sentido, Orlando Lavalle, exentrenador de la Universidad San Martín, la considera necesaria siempre y cuando el jugador tenga proyección, tal como sucedió con Jordan Guivin y Jairo Concha.

“ (Jordan) Guivin no debutó por la bolsa, sino por capacidad. Jairo Concha también fue por lo mismo . (Hideyoshi) Arakaki e (Luis) Iberico también y otros más. Pero eso tiene que ver con la formación, sobre todo por la estructura de los clubes”, declaró el entrenador en una entrevista realizada en el programa deportivo ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Durante su etapa en el elenco ‘albo’ pudo tener las facilidades para jugar con jóvenes, pero sabe que eso no sucede en todos los clubes del torneo. “Hay que tener una condición clara de lo que queremos. Como técnico se nos hace muy difícil tener la responsabilidad de tener la bolsa, pero depende mucho del equipo, en San Martín fue muy fácil. A veces no llegábamos a la primera ronda y ya habíamos completado los minutos . Incluso recuerdo que en un partido ante Alianza Atlético en Sullana, jugamos con sietes jugadores menores, entonces para algunos clubes no es un impedimento”, añadió el DT de 52 años.

Tanto Concha como Guivin, desde que empezaron a dar sus primeros pasos en la Primera División del fútbol peruano, han demostrado tener las condiciones necesarias para ser jugadores con posibilidades de emigrar al extranjero y tantear un espacio en la selección peruana. De hecho, Jordan fue contratado recientemente por el Toros Celaya de la Liga Expansión MX. Mientras que Concha viene de afianzarse como titular en el reciente campeón de la Liga 1, Alianza Lima.

INCONVENIENTES DE ESTRUCTURA EN LOS CLUBES

Aún así, respalda la idea de que el jugador que tiene proyección debe jugar sin importar la edad que tenga. Sin embargo, es consciente de que esto no se puede dar en todos los clubes, ya que la mayoría no cuenta con una estructura sólida institucional, ni mucho menos con divisiones menores. “Pero sí estoy convencido de que el jugador juega cuando se lo merece, al margen de la edad. Por otro lado, me ha tocado ser técnico en clubes donde no hay menores y uno tiene que alinearse con algún club que nos pueda prestar jugadores. Pero aquí tiene que haber una condición clara: el futbolista debe tener proyección. No jugar por obligación ”, comentó.

POSTURA DE OTROS ENTRENADORES

Y como bien se dijo al inicio de este artículo, también hay quienes consideran a la Bolsa de Minutos como una medida innecesaria, sobre todo cuando la anunciaron con la mayoría de los equipos en plena pretemporada y con las planificaciones ya realizadas. Uno de ellos fue Gregorio Pérez, estratega de Universitario, quien dijo que “Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año”.

Por otro lado, Gerardo Ameli, técnico de Cienciano del Cusco, considera que esta medida de última hora no ayuda a la formalidad del campeonato. “Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber Bolsa de Minutos, ahora eso se modificó y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel. Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio”, afirmó.

