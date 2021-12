Tito Wanka responde a quienes critican su contratación como asesor de congresista Bermejo

El abogado Edison Peralta, más conocido en redes sociales como Tito Wanka, figura en las planillas del Congreso como Asesor 2 del congresista oficialista Guillermo Bermejo. Tras darse a conocer esta noticia, diversos usuarios criticaron su contratación, pero el flamante asesor decidió no quedarse callado y utilizó su cuenta de Twitter para frenar la ola de comentarios en su contra.

“Me atacan los fachos”, se lee al inicio de su publicación. “Soy indígena, vengo de una comunidad campesina de Huancayo, he sido 10º superior de toda la facultad de derecho en la PUCP y fui becado en Berkeley, una de las mejores universidades del mundo. ¡La izquierda tiene buenos cuadros y vamos por más!”, señaló. En dicha publicación también recordó que se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica.

Tito Wanka responde a quienes critican su contratación como asesor de congresista Bermejo

Entre quienes lo criticaron se encuentra el excongresista Richard Arce. “No es amor al chancho, sino a los chicharrones”, se lee en un tweet publicado. Entre los seguidores del abogado hubo quienes lo defendieron como Daniela Ortiz. “Da mucho orgullo que compañeros como Tito Wanka acompañe a un congresista como Guillermo Bermejo. No permitamos que quieres (quieren) mantener el modelo económico paren el imprescindible trabajo que hay que hacer desde el Congreso y las instituciones”, señaló.

La mayoría de las respuestas provenían de una publicación de un portal llamado “Arequipa al día”, el mismo que califico de vergonzosa la contratación de Tito Wanka. “Edison Peralta, figura en las planillas del Congreso como asesor del camarada Che, Guillermo Bermejo, con un sueldo de nueve mil soles. O sea, toda la patería a Perú Libre no era gratis”, se lee en el mencionado tweet.

Tito Wanka responde a quienes critican su contratación como asesor de congresista Bermejo

La popularidad de Tito Wanka nace a partir de la serie de denuncias que impuso a diversas figuras de la escena política. El presidente Francisco Sagasti, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, el exministro de trabajo Martin Ruggiero, la exparlamentaria Martha Chávez, el expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, el excongresista Manuel Merino de Lama, entre otros.

La denuncia que más popularidad le generó fue la impuesta contra el periodista de Willax, Beto Ortiz. En aquella ocasión se crítico la falta de rigor científico en una publicación hecha por el periodista, la misma que ponía en peligro la vida de miles de peruanos por transmitir información no corroborada con relación al proceso de vacunación que apenas iniciaba. El supuesto delito fue perturbación a la tranquilidad pública y se pidió una sanción no menor de tres no mayor de seis años.

RÉCORD ACADÉMICO

Peralta es en la actualidad profesor del curso “Asesoría legal y tributaria” en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-PUCP). Respecto a su formación académica, el popular Tito Wanka, asegura haber culminado una maestría en derecho en la University of California Berkeley. En su perfil de Twitter cuenta con más de 37 mil seguidores y constantemente comparte publicaciones de su actual jefe Guillermo Bermejo, así como del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

A pesar de sus vínculos con el partido de gobierno, Peralta actualmente figura como afiliado al partido Juntos por el Perú, el mismo que llevó a Verónika Mendoza como candidata presidencial en las más recientes elecciones. La autoridad electoral señala que Tito Wanka presentó su solicitud de afiliación en setiembre del año pasado. Además figura un intento de afiliación a la agrupación Nuevo Perú en abril de este año, pero, como se sabe, dicha agrupación no cumplió los requisitos para ser considerado partido político.

SEGUIR LEYENDO