Covid-19: ministro de Salud menciona que Perú podría afrontar dos olas de las variantes Delta y Ómicron a la misma vez

Ministro Hernando Cevallos anuncia nuevos casos de la variante Ómicron

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió que nuestro país podría albergar las olas de las variantes Delta y Ómicron del coronavirus al mismo tiempo, esto tras identificarse este fin de semana los primeros casos de esta última variante.

En diálogo con RPP noticias, el ministro señaló que la variante Ómicron tiene un nivel más alto de contagiosidad que la Delta y que, incluso, afecta a personas ya vacunadas, según los reportes internacionales.

“Lo más probable que, por la velocidad de contagiosidad que tiene esta variante, seguramente va a desplazar a la Delta, pero, en realidad, más que desplazarla lo que vamos a tener son dos variantes, dos situaciones, ojalá que no le llamemos olas, pero probablemente que sea así, dos olas superpuestas, la de Delta y de Ómicron”, señaló el ministro de Salud.

Además, agrega que la variante Delta afecta 10 veces peor a los no vacunados en relación a las personas vacunadas.

“(Las variantes) tienen determinadas preferencias, por llamarlo así. En el caso de la variante Delta hemos tenido un grado de contagio de 10 a 1 en relación con los vacunados y los no vacunados, es decir, la Delta afectaba 10 veces a los no vacunados en relación a las personas vacunadas, y la letalidad, según nuestros reportes, era 21 veces más cuando no se estaba vacunado”, añadió.

“Con la variante Ómicron entramos en una situación muy especial porque esta variante Ómicron también está afectando de manera particular, por los reportes internacionales que tenemos, a personas vacunadas, esto nos va a generar un problema adicional bastante importante para el sistema sanitario peruano”, expresó Cevallos.

TERCERA DOSIS POR VARIANTE ÓMICRON

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, recalcó la importancia de aplicarse una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para estar preparados ante la propagación de la variante ómicron. Resaltó el alto porcentaje de protección de esta dosis de refuerzo.

“Lo que hace [la variante ómicron] es eludir la efectividad de la vacuna. Si bien hasta ahora hemos tenido un rebrote de la variante delta que son los que predominan en el país, (...) estamos ante la posibilidad de una tercera ola mixta, quiere decir que vamos a tener a los pacientes delta que van a ser desplazados por los pacientes ómicron”, manifestó en una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP.

“La variante ómicron no respeta a los pacientes vacunados. De hecho, la variante ómicron frente a las personas vacunadas tiene una protección no mayor del 35 %. Lo que sí hemos tenido es que las personas que tienen una tercera dosis elevan a casi un 75 % su protección frente a la infección. Por eso es importante acelerar la tercera dosis de refuerzo”, recalcó.

Cevallos también recalcó que la letalidad de esta nueva variante no es mayor que la de la variante delta, “pero la contagiosidad es tan alta, que sería imposible de sostener para nuestro sistema sanitario”.

También recalcó que actualmente se está usando la vacuna Pfizer para las dosis de refuerzo en el Perú. Además, desde el lunes se anunció el adelanto de la aplicación de esta, que será luego de los tres meses de haberse aplicado la segunda dosis - no cinco meses, como era antes.

CASOS DE LA VARIANTE ÓMICRON EN EL PERÚ

Hernando Cevallos también informó que en nuestro país ya existen 12 casos confirmados con la nueva variante Ómicron.

Para ello, anunció que para obtener la tercera dosis de refuerzo, no se esperará hasta los 5 meses, sino, como medida de precaución se acelera a los 3 meses. Es decir, después que te inocularon la segunda dosis, podrás esperar solo 90 días para tu siguiente vacunación.

En conferencia de prensa, el titular del Minsa hizo un llamado a la población para que acudan a sus centros de vacunación y cumplan con su esquema.

“Se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Ya no será necesario esperar 5 meses, sino 3 meses. Esto se hace por dos razones: en primer lugar porque esto está demostrado, hay países como Inglaterra que están aplicando ya la tercera dosis a los 3 meses, es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué decimos que se tiene que aplicar en ese tiempo? Es porque está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta un 75% de protección frente a estas variantes, por tanto es conveniente tener la tercera dosis”, explicó el titular del Minsa.





