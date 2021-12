COVID-19: Perú tiene al 74.1% de su población inmunizada con ambas dosis de la vacuna. (Foto:Captura Minsa)

Las vacunas en Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) a través de sus redes sociales, comunicó que hasta las 20:00 horas del día de ayer, 47 millones 282,033 dosis fueron aplicadas para proteger a la población.

Del total, 20 millones 851,994 corresponden a la segunda dosis. Por lo tanto, si nos referimos a porcentajes tenemos que el 74% de personas ya cuenta con ambas dosis contra la COVID-19.

Al revisar el reporte del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), el cual pertenece al Minsa, se encontró que desde el inicio de la vacunación en Perú hasta las 00:00:05 del día de hoy, el total de dosis aplicadas aumenta a 47 millones 316,774, y de esa cantidad 24 millones 136,734 dosis fueron utilizadas como primera vacuna, 20 millones 868,815 para la segunda aplicación y 2 millones 311,225 para una tercera dosis.

PORCENTAJE VACUNADO

Esta cifra de la segunda dosis es equivalente al 74.1% de la población objetivo y el de la tercera dosis equivale al 22.1%.

Recordemos que la población objetivo corresponde a hombres y mujeres mayores de 12 años del Perú y según el Ministerio de Salud la suma del grupo en mención es alrededor de 28 millones de personas.

Además se sabe que durante el 19 de diciembre, 88,143 personas fueron inoculadas. De ese total, 20,275 recibieron su primera dosis, 43,207 su segunda dosis y 24,661 la tercera dosis o conocida también como “dosis de refuerzo”.

Tasa de vacunación en Perú hasta el 19 de diciembre. (Foto:Captura Minsa)

RÁNKING DE POBLACIÓN VACUNADA POR CIUDAD

La elaboración de este ranking de las 5 ciudades con mayor y menor cantidad de vacunados en el Perú, corresponde a la última información vertida en Reunis que fue hasta las 00:00:05 del día de hoy.

Cinco regiones con mayor cantidad de vacunados con dos dosis

- Ica con el 85.1% de su población vacunada

- Callao con el 82.0% de su población vacunada

- Áncash con el 81.6% de su población vacunada

- Lima con el 79.2% de su población vacunada

- Arequipa con el 77.3% de su población vacunada

Cinco regiones con menor cantidad de vacunados

- Madre de Dios con el 44.8% de su población vacunada con dos dosis

- Puno con el 46.1% de su población vacunada

- Ucayali con el 54.0% de su población vacunada

- Loreto con el 54.9% de su población vacunada

- Ayacucho con el 57.4% de su población vacunada

Asimismo, las regiones que no superan el 70% de su población inoculada con ambas dosis, suman 12 en total. Aparte de las mencionadas anteriormente, también encontramos a Amazonas(57.5%), Huánuco(59.3%), Huancavelica (63.3%), San Martín (64.8), entre otros.

VACUNAS EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos informó que, para las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo, los lugares de vacunación seguirán atendiendo a la población.

“Tenemos brigadas dispuestas para vacunar todos los días, incluido Navidad. Hay personal que a pesar de las fiestas va a seguir vacunando, vamos a venir a los emporios comerciales, a todos lados para facilitar la vacunación. Lo que queremos es la disposición de la gente a vacunarse”, sostuvo.

El titular de la cartera de salud también fue enfático y dejó un mensaje de reflexión a la población para que eviten reunirse por las fiestas de fin de año.

“El derecho a la salud y la protección de toda la ciudadanía está por delante de ir a una fiesta. Nos gustaría reunirnos, ir a bailes, pero esto no es posible (…) hay que mantenerse en la burbuja familiar y no dejar de usar la doble mascarilla. No se trata de pensar como me divierto mañana, sino como cuido mi futuro, por eso la vacuna es esperanza, es tener futuro”, afirmó Cevallos.

