Varios congresistas no están vacunados contra la COVID-19

IMAGEN DE ARCHIVO. Vista de la sede del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 17, 2018. REUTERS/Guadalupe Pardo

Después que Sigrid Bazán informara que se encontraba con COVID-19, ahora se conoce que un ministro, varios alcaldes y congresistas no registran las dosis completas de vacunación en el sistema del Ministerio de Salud (Minsa).

Según un informe del diario El Comercio, el ministro de Defensa, Juan Carrasco, no registra ninguna dosis, pero indicó que se debe a un tratamiento médico que recibe y, por ello, no se inmunizó con la vacuna.

Los alcaldes Clodoaldo Kevin Ýñigo Peralta (Villa El Salvador), Eloy Chávez Hernández (Villa María del Triunfo), Marcos Espinoza Ortiz (Carabayllo) y Jorge Olaechea (Punta Hermosa) tampoco registran ninguna dosis en el sistema del Ministerio de Salud (Minsa).

La mayoría de congresistas que no están vacunados son de la bancada de Perú Libre y dos de ellos mencionaron que “no es una necesidad” inmunizarse mientras que otros consultados por el diario citado contestaron que se les había pasado el tiempo.

La resistencia a la vacuna en la bancada oficial es muy fuerte. Incluso, como fue el caso de la congresista Margot Palacios, que presentó una ley contra la exigencia de la vacuna, se tuvo que inocular porque, según ella, no la dejaban subir a un avión.

Los parlamentarios Américo Gonza, Janet Rivas, Wilson Quispe, Luis Alegría, Noelia Herrera y Elizabeth Medina no se han puesto ninguna vacuna.

El congresista fujimorista Luis Alegría dijo que no se va a vacunar contra la COVID-19 por una “decisión personal” y argumentó que “siempre me he escapado de la medicina”, pero descartó ser antivacunas.

Por su parte, la parlamentaria Noelia Herrera, de Renovación Popular, sostuvo que supo que se contagió del coronavirus cuando se iba a inocular y luego por indicación médica no pudo hacerlo.

Así, los representantes de la patria como Óscar Zea, Alex Flores, Miguel Siccia, Abel Reyes, Lucinda Vásquez, Carlos Zeballos y Mery Infantes solo registran una dosis de la vacuna, según el Ministerio de Salud (Minsa). La última mencionada de la lista dijo que recientemente se vacunó y que no lo pudo hacer antes por un tema médico.

Los parlamentarios Diego Bazán, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, José Luis Elías, Carlos Anderson, David Jiménez, Juan C. Lizarzaburu, Milagros Jáuregui y María Agüero se vacunaron en el extranjero, pero no figuran con ninguna dosis en los registros del Ministerio de Salud (Minsa).

LA FALTA DE SIGRID BAZÁN

Sigrid Bazán, quien el sábado, anunció que tenía COVID-19, estuvo sin mascarilla durante las sesiones del Pleno que se realizaron el jueves y el viernes, así como la mayoría de sus colegas pese a estar en un espacio cerrado como el Congreso de la República.

“Quiero informar que acabo de dar positivo para Covid-19. Inmediatamente, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, ya empecé una estricta cuarentena. Asimismo, se están realizando las acciones correspondientes luego de identificado el cerco epidemiológico”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Sigrid Bazán agradeció al personal médico del Congreso de la República “por su labor responsable e impecable”. “Seguimos fuertes y de buen humor, esperando a que esto pase”, agregó.

Luego, el Congreso de la República emitió un comunicado para recalcar que cumple con todos los protocolos contra el nuevo coronavirus y que viene tomando acciones para evitar su propagación.

