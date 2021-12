Betssy Chávez sobre su renuncia a Perú Libre: “Teníamos un liderazgo ausente”

La parlamentaria Betssy Chávez brindó esta noche una entrevista a Punto Final donde aseguró que su salida del partido liderado por Vladimir Cerrón se había dado luego de agotar todas las posibilidades de comunicación entre los militantes y las autoridades partidarias. “Ya no había más coincidencias. Nosotros tendimos todos los puentes de diálogo con la bancada y con el partido. Yo lo había mencionado hace mucho tiempo, teníamos un liderazgo ausente. No había forma de comunicarnos ni con Vladimir Cerrón ni Waldermar Cerrón”, señaló.

Según la congresista, los problemas se remontan desde los primeros pronunciamientos emitidos por la bancada de Perú Libre, los mismos que no habrían contado con la aprobación de todos sus integrantes, sino solo de aquellos ligados a las altas esferas de la agrupación. Semanas después se filtrarían algunos comentarios desafortunados por parte de los colegas de la hoy ministra de trabajo. “Uno puede aguantar algunas ofensas de carácter personal y no he salido a despotricar porque pensaba en la gobernabilidad, fraternidad y unidad. Eso pesa para mí mucho más”, agregó.

Al ser consultada por el tema en concreto que la llevó a apartarse de Perú Libre, Chávez señaló que fue la votación de algunos miembros de su antigua bancada ante la moción de censura contra María del Carmen Alva. “Se terminó con una imagen que va a quedar para la posteridad (refiriéndose al abrazo de Guido Bellido con la presidenta del Congreso). Me gustaría decirle a la ciudadanía que fue un hecho aislado, pero es una concatenación de acciones. Si tú ya no encuentras la diferencia entre la izquierda y derecha y terminan votando juntos, uno se pregunta…”, indicó la congresista.

Betssy Chávez: "Me gustaría decirle a la ciudadanía que fue un hecho aislado, pero es una concatenación de acciones"

“Si las personas se fijan en las votaciones que tenemos en el pleno, Perú Libre es un árbol de Navidad, es amarillo, verde y rojo. Tu dices ¿dónde está la consolidación de una bancada que es del oficialismo? Los 37 parlamentarios de Perú Libre hemos ingresado porque defendemos el proyecto político de la izquierda en el país y no puede ser que se haga una votación tan diferente. ¿Cómo explicas eso en tu región? Causa coraje e impotencia porque este tipo de resultados, el Perú no se lo merece”, sentenció Betssy Chávez.

SOBRE EL BONO 210

Tras el anuncio de la emisión de un nuevo beneficio económico, esta vez para los trabajadores formales que ganen menos de dos mil soles, diversas dudas han surgido respecto a su distribución. Los servidos del sector público ya fueron beneficiados durante el mes de noviembre y este mes se iniciará con aquellos trabajadores que pertenecen al sector privado.

| Foto: Agencia Andina

La ministra de trabajo, durante su aparición en Punto Final, aseguró que este bono se irá repartiendo hasta el mes de marzo, fecha donde se espera haber ayudado a todos los trabajadores aptos para esta ayuda. “Ya se empezó, pero se tiene hasta marzo para entrega los 210 soles. Se hizo todo un procedimiento a nivel técnico, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y al final se quedó que se iba a desembolsar a través de Essalud”, señaló.

Bono 210: cuáles son los requisitos para recibirlo

SEGUIR LEYENDO