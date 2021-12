Betssy Chávez sobre abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva: “Esa imagen queda para la posteridad”

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Foto: Ministerio de Trabajo

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), renunció a Perú Libre debido a que no había quedado conforme con la actitud que tomó el partido oficialista cuando rechazaron la moción de censura contra la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. Ahora, la congresista declaró que se había sentido víctima de agravios en la bancada, fundada por Vladimir Cerrón, y que la imagen entre Guido Bellido y la titular del Parlamento “quedó para la posteridad”.

“Uno puede tolerar algún agravio o una ofensa dentro del terreno subjetivo (…) Uno empieza a sopesar entre un agravio de carácter personal o si pesa más la unidad y tratar de mediar por la fraternidad. Yo elegí el segundo paso, que creo que es un tema muy complejo en nuestro país, decidí tener un clima fraternal y a veces era necesario replegarse”, dijo.

La titular de Trabajo aseguró que el tema de género tuvo mucho que ver sobre cómo la trataban en Perú Libre, pues durante su estadía en la bancada política tuvo que poner paños fríos “muchas veces”.

“Ser política joven, y acá le sumas el tema de ser mujer, en nuestro país es bien difícil. Cuando me invitaban para una charla a mujeres jóvenes que quieren estar en política yo les decía que lo piensen porque no va a ser un terreno fácil porque, lamentablemente, tenemos un país y una política diseñada para varones. Siempre tratan de poner su supremacía”, dijo.

Betssy Chávez decidió renunciar a Perú Libre cuando no respetó el acuerdo que se tomó sobre la moción de censura contra María del Carmen Alva.

“El día de la votación se decide lo contrario, pero lo deciden sin comunicarlo a la persona que había iniciado la censura, en este caso, el colega Guillermo Bermejo. Y esa imagen que queda para la posteridad (abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva). Hay situaciones que como esta grafican algo que nosotros veíamos venir hace muchísimo tiempo: ¿en qué se diferencia la izquierda y la derecha si van a terminar votando en pared?”, agregó.

Para la ministra de Trabajo, esa izquierda regional “leal y reflexiva”, con la que se siente identificada, no existe en este Congreso porque no encontró ya más puntos de coincidencia con la bancada ni con el partido. Además, aseguró que los líderes de Perú Libre y la bancada no quisieron “conversar más”.

“Ninguno de ellos (Vladimir y Waldemar Cerrón) tienen puentes de diálogo. Ese tipo de situaciones sí genera malestar porque se entiende que los líderes políticos deberían ser las personas llamadas a buscar el diálogo entre los militantes, no las personas que te miren por encima del hombro”, concluyó.

El efusivo abrazo de Bellido y Alva

Con Chávez, son tres bajas que sufrió Perú Libre el último jueves. En horas de la tarde del mismo día renunciaron los parlamentarios Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría, por lo que la bancada oficialista se quedó con 34 miembros.

En la carta, dirigida a Waldemar Cerrón Rojas, vocero oficial de Perú Libre, Betssy Chávez comunicó su renuncia irrevocable al grupo parlamentario al encontrar divergencias sobre la naturaleza democrática de dicha bancada.

“Existen acciones contrarias a la gobernabilidad que desdibujan el principio de unidad. (…) Seguiremos en las filas de la izquierda regional, leal y reflexiva por la que he transitado toda mi vida. (…) Lucharemos contra los golpistas desde donde sea que estos vengan, de la DBA o de la IBR”, se lee en su carta de renuncia.

Tras este episodio, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, indicó que su partido político no ha sufrido ninguna baja después que los tres parlamentarios de la bancada oficialista presentaran su renuncia irrevocable.

“Ante la renuncia de tres integrantes del grupo parlamentario que ingresaron con Perú Libre, puedo decir que el partido propiamente no ha sufrido ninguna baja”, escribió en su cuenta de Twitter.

Después de los cuestionamientos que recibió el exgobernador de Junín por esas palabras, el fundador de Perú Libre llamó indirectamente “oportunistas” a los congresistas renunciantes.

“Cuando establecimos nuestro lema “Hasta Más Allá de la Victoria” era porque muchos oportunistas llegaban solo hasta la victoria, hasta el cargo, hasta la gerencia, hasta la alcaldía, hasta el ministerio, hasta la curul. Pero, ¡el partido está más allá de eso!”, concluyó.

