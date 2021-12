Ministro de Ambiente aseguró que Pedro Castillo se someterá a las investigaciones tras denuncia por tráfico de influencias

Ministro de Ambiente habla sobre Pedro Castillo.

El que nada debe, nada teme. Tras la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Daniel Soria, el ministro del Ambiente (Minam), Rubén Ramírez, consideró y aseguró que el presidente Pedro Castillo sí se someterá a las investigaciones que realice la Fiscalía de la Nación.

“En primer lugar, el presidente se va a someter a una investigación y claramente lo ha dicho: ‘Me voy a someter a las investigaciones y al llamado del Ministerio Público’”, comentó a RPP.

“El Ministerio Público, haciendo uso de su discrecionalidad, dirá lo pertinente: si hay responsabilidad o archivará el caso”, agregó.

Como se recuerda, jefe de Estado ha sido denunciado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Durante la entrevista, el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez se pronunció sobre la renuncia de algunos congresistas a la bancada de Perú Libre, luego de que no proceda la moción de censura a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“En un estado democrático, no necesariamente porque eres de la misma bancada tienes que votar robóticamente”, dijo el ministro del Ambiente. “Tienes que tener la libertad de poder elegir. Eso es justamente una demostración de que demostramos la decisión de cada congresista”, aseveró.

¡Y LE DIJO NO!

Como bien se sabe, fue Guillermo Bermejo quien presentó la solicitud de moción de censura contra la titular del Congreso, luego que ella fuera cuestionada, supuestamente por persuadir a diputados españoles para que declaren ilegítimo al gobierno de Pedro Castillo, durante su último viaje a Madrid. Tras conocerse que la bancada oficialista estaba dividida ante sus votos y conocer que no procedió dicho pedido, Bermejo decidió dar un paso al costado.

“Yo he renunciado por principios, creo que las formas y maneras en las que se les trata a algunos de los congresistas en la bancada pasan cualquier límite de tolerancia. Hay muchas cosas que callo porque no quiero perturbar más el escenario político”, expresó en diálogo con la prensa.

Además, el legislador acusó a un sector de la bancada oficialista de “apañar” a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular). Cabe mencionar que fueron 16 legisladores de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón y Guido Bellido, quienes no respaldaron la moción de censura que presentó Bermejo en contra de Alva.

“Lo más importante de todo esto es que lo del día de ayer ha sido realmente vergonzoso: apañar la conducta de la presidenta del Congreso con las cosas que ha ido a hacer en España. Ayer, el parlamento español, la Comisión de Relaciones Exteriores de España, ha sacado un pronunciamiento en el sentido de lo que nosotros hemos defendido acá, que la señora Alva ha ido a presentarse como la ex golpista boliviana (en referencia a Jeanine Áñez)”, apuntó el parlamentario.

BETSSY CHÁVEZ SE UNIÓ AL EQUIPO DE RENUNCIAS

Por su parte, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que renunció a su militancia en el partido Perú Libre tras el rechazo a la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“No tendría lógica que me retire de la bancada y continúe en un partido político en el que claramente no hay participación y es algo que había indicado hace bastante tiempo, que el partido no nos había convocado, o si convocan es solo a algunos de ellos y no todos”, señaló en declaraciones a RPP.

Chávez recordó que era secretaria de Disciplina de Perú Libre en Tacna, pero, pese a eso, no era reconocida como tal en los comunicados emitidos por el partido político. “No me reconocen siquiera como militante”, acotó.

