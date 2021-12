Vacunación COVID-19: Fiscalía inicia investigación sobre casos de falsa inscripción de vacunados

Vocero del Minsa aclaró en dónde no es necesario presentar el carnet de vacunación. Foto: Andina.

El Ministerio Público (Fiscalía) anunció que inicia una investigación preliminar sobre los casos de presuntos registros irregulares de datos de personas no vacunadas contra la COVID-19 al sistema de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa).

La investigación contra quienes resulten responsables estará a cargo del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

El jueves 16 de diciembre comenzaron las primeras diligencias del caso, con el recojo de documentación en las oficinas del Ministerio de Salud.

También han previsto tomar una serie de declaraciones y más acciones para esclarecer los detalles del caso.

FALSA INSCRIPCIÓN DE VACUNADOS

El caso en cuestión se refiere a la denuncia de ciudadanos que aseguraban no poder continuar con su vacunación porque en el sistema salía que ya habían recibido las dos dosis. Esto fue tomado en atención por el Ministerio, ya que se trata de personas que aún no han sido vacunadas completamente.

MINSA PIDIÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA Y FISCALÍA EN EL CASO

El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó el pasado 14 de diciembre la intervención de la Procuraduría del sector y la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar una rápida investigación sobre las denuncias de personas inscritas como vacunadas contra la COVID-19 sin haber recibido la segunda o alguna dosis de la vacuna.

Mediante un comunicado, el Minsa señaló que la investigación busca constatar los hechos denunciados y detectar a los responsables. A estas personas, de ser encontradas, les recaerían las acciones legales y administrativas por cometer actos de corrupción y atentar contra la vida y la vacunación.

Además, el Ministerio informó que ha tomado medidas para reforzar la seguridad del padrón de vacunación.

“El Minsa condena todo tipo de acto de corrupción y llevará la denuncia del caso hasta las últimas consecuencias”, finaliza el comunicado.

De esta forma, el Minsa también recordó a la ciudadanía que la exigencia de presentar el carnet de vacunación pretende elevar el número de vacunados y así también elevar la protección colectiva frente a la COVID-19. Así, los invocó a aplicarse las dos dosis de vacuna.

DENUNCIA DE MENOR DE 17 AÑOS

Jaie Achilli, padre del adolescente Jason Lizarbe Huamaní, de 17 años, denunció al Rotafono de RPP Noticias que su hijo no puede completar su inmunización contra la COVID-19 porque en el padrón figura como ya vacunado.

Achulli contó que su hijo recibió la primera dosis en el vacunatorio del Coliseo Perú-Japón, en el distrito de Independencia, sin ningún inconveniente. Los problemas comenzaron el 24 de octubre pasado.

Cuando el menor acudió a recibir su segunda dosis, el personal a cargo le negó la vacunación a su hijo debido a que en el padrón ya figuraba como vacunado en Ica, ciudad que no han visitado recientemente.

El padre aseguró haber llamado insistentemente a los números de atención del Ministerio de Salud (Minsa) e incluso a la Policía Nacional. Pero no habría recibido respuesta.

“He estado llamando insistentemente a los números del Minsa y no he sido atendido por ninguna autoridad. Asimismo, he acudido a la comisaría del sector y me han manifestado que no pueden ver esos temas”, comentó.

“Esto genera en mí una gran preocupación e incertidumbre, al haber pasado más de un mes que mi hijo no ha sido vacunado. No sé a dónde más acudir y por eso solicito su apoyo”, añadió.

Achilli pidió al Minsa que atiendan su caso, ya que desea que su hijo esté protegido contra el COVID-19. Además, dijo temer que el problema se extienda hasta cuando el menor cumpla la mayoría de edad y se le dificulte ingresar a lugares públicos cerrados por no tener el carnet de vacunación.

