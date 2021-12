COVID-19: Minsa reveló que 10 mil fallecidos a causa del coronavirus no tenían ninguna dosis de la vacuna (Foto: REUTERS- Sebastian Castaneda)

El COVID-19 y los no vacunados. Durante las últimas semanas Perú ha ido avanzando a buen ritmo con la inmunización de su población, pero junto a ella, la cantidad de contagiados mostraba un ligero aumento al igual que los hospitalizados. Con ello, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó al país que en los últimos meses alrededor de 10 mil fallecidos no contaban con ninguna dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

El número total de fallecidos que tomaron como muestra es de 11 mil, de los cuales 10 mil no tenían ninguna dosis y solo 264 contaban con las dos dosis de la vacuna . Respecto al rango de edad, se concluyó que el 80% de fallecidos tenía 60 años a más y además tenían comorbilidades.

MÁS DATOS SOBRE LOS ÚLTIMOS CONTAGIOS POR COVID-19

Otro de los datos mencionados por el ministro Cevallos a través del medio RPP Noticias fue que, de 23,309 pacientes hospitalizados a causa de la COVID-19 en los últimos meses, 21,315 no se habían aplicado ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. Asimismo, 729 llegaron a los hospitales con una sola dosis y 1,200 pacientes hospitalizados sí contaban con las dos dosis.

Una de las cifras que más resaltó fue que, de los 2,900 pacientes que pasaron por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 2,500 no estaban inmunizados, mientras que 250 sí tenían las dos dosis y 142 pacientes solo una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Es absolutamente claro que no vacunarse genera una alta probabilidad de pasar a UCI o de fallecer. La diferencia es abismal, por eso seguimos insistiendo en la importancia de vacunarnos, a pesar de los grupos antivacunas”, comentó Cevallos para una radio local.

Asimismo, el titular de la cartera de Salud extendió la invitación a todos los residentes de Perú para que se vacunen contra el virus que ha logrado una de las pandemias más nefastas en el planeta. No dudó en recordar que a raíz de las fiestas de Navidad y fin de año del 2020 fue que se dio inicio a la segunda ola en el país, donde se registraron hasta 100,000 muertes debido al contagio masivo que hubo durante esas fechas.

SOBRE EL CARNET DE VACUNACIÓN

Frente a la última medida del Gobierno, en la que se pide la entrada a lugares cerrados solo con el carnet de vacunación que acredite las dos dosis, se ha observado que hay un repunte de las inmunizaciones contra el COVID-19. Esta medición se hizo durante la semana del 6 al 12 de diciembre. En estas fechas la inoculación de personas alcanzó el número de 1 millón 759,346 en total, según la información vertida por el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

“Más allá de las molestias de presentar la cartilla con la doble vacunación, (la vacuna) nos ayuda a protegernos a todos. El no vacunado tiene entre tres o cuatro veces más posibilidades de contagiar a los demás, estén o no vacunados los otros. Además, el paciente no vacunado le quita una cama al paciente del hospital que llega por otras enfermedades”, dijo el líder del Ministerio de Salud.

AVANCE DE LA VACUNACIÓN EN PERÚ

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmo que ya se han aplicado 45 millones 765,119 dosis en total, de las cuales 23 millones 624,657 de vacunas fueron destinadas a la primera dosis, 20 millones 157,452 a la segunda dosis y 1 millón 983,010 para la dosis de refuerzo (tercera dosis).

La población objetivo de Perú es de 28 millones 024,250 ciudadanos y con el avance de las vacunas podemos ver que solo falta inocular con las dos dosis a alrededor de 2 millones de personas y así llegar a proteger al 80% de la población objetivo.

