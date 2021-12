Minsa: Estudiantes no ingresarán a colegios sin carnet de vacunación contra la COVID-19

Vacunas para los niños de 5 a 11 años llegan en enero. Foto: UNICEF

El Ministerio de Educación (Minsa) aclaró que el carnet de vacunación contra la COVID-19 se exigirá obligatoriamente para acceder a todos los espacios públicos cerrado, incluso será requisito para que los estudiantes puedan ingresar a sus centros educativos el próximo año , cuando se retomen las clases presenciales el próximo marzo.

Así lo adelantó Gabriela Jiménez, jefa de Inmunizaciones del Minsa, aunque explicó que esta medida no será sancionadora.

“La idea fundamental es cumplir con un objetivo sanitario de proteger a los niños (...) Eso implicaría que cuando hablamos de la reinserción educativa sería un requisito entregar el carnet de vacunas. Recordemos que cuando los niños ingresan al nivel inicial se solicita el carné de vacunas”, declaró a Exitosa.

De acuerdo con lo dicho por Jiménez, con esta medida buscan persuadir a los padres y madres de familia, o apoderados legales, a inmunizar a los más pequeños del hogar contra el nuevo coronavirus.

Cabe resaltar que, desde la quincena de enero, arribarán a territorio nacional las vacunas contra la COVID-19, del laboratorio Pfizer, destinadas a los menores de edad de 5 a 11 años, en busca de inmunizarlos contra el mortal virus y salvaguardar su salud.

“La posibilidad de contagio de los niños es menor; sin embargo, quiero anunciar que ya se llegó a un acuerdo con Pfizer y Digemid ya lo aprobó. La primera quincena de enero estarían llegando estos lotes de vacunas que son distintas para poder aplicarlas a los niños de 5 a 12 años”, dijo el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos, en la conferencia de prensa de ayer tras Consejo de Ministros.

Señaló que, aunque la posibilidad de contagio de los niños pequeños es menor; la vacunas para los menores en este rango de edad permitirá un retorno a clases más seguro, en marzo del próximo año.

Mientras tanto, ministro indicó que la menta de completar o acercarnos al 80% de población objetivo con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 continúa vigente.

DENUNCIA DE MENOR DE 17 AÑOS

Jaie Achilli, padre del adolescente Jason Lizarbe Huamaní, de 17 años, denunció al Rotafono de RPP Noticias que su hijo no puede completar su inmunización contra la COVID-19 porque en el padrón figura como ya vacunado.

Achulli contó que su hijo recibió la primera dosis en el vacunatorio del Coliseo Perú-Japón, en el distrito de Independencia, sin ningún inconveniente. Los problemas comenzaron el 24 de octubre pasado.

Cuando el menor acudió a recibir su segunda dosis, el personal a cargo le negó la vacunación a su hijo debido a que en el padrón ya figuraba como vacunado en Ica, ciudad que no han visitado recientemente.

El padre aseguró haber llamado insistentemente a los números de atención del Ministerio de Salud (Minsa) e incluso a la Policía Nacional. Pero no habría recibido respuesta.

“He estado llamando insistentemente a los números del Minsa y no he sido atendido por ninguna autoridad. Asimismo, he acudido a la comisaría del sector y me han manifestado que no pueden ver esos temas”, comentó.

“Esto genera en mí una gran preocupación e incertidumbre, al haber pasado más de un mes que mi hijo no ha sido vacunado. No sé a dónde más acudir y por eso solicito su apoyo”, añadió.

Achilli pidió al Minsa que atiendan su caso, ya que desea que su hijo esté protegido contra el COVID-19. Además, dijo temer que el problema se extienda hasta cuando el menor cumpla la mayoría de edad y se le dificulte ingresar a lugares públicos cerrados por no tener el carnet de vacunación.

SEGUIR LEYENDO: