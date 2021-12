Sporting Cristal: Jhilmar Lora ficharía por el Bragantino de Brasil para el 2022

Jhilmar Lora podría salir de Sporting Cristal e irse al Red Bull Bragantino el próximo año.

A pesar de no haber logrado el título nacional este año, Sporting Cristal viene cosechando los frutos que plantó hacer algunos años con la apuesta en el proyecto de menores y lucha constante por ser campeón. Además de buscar competir en Copa Libertadores. Esto ha provocado que uno de sus canteranos como Jhilmar Lora, capte un interés del Red Bull Bragantino de Brasil, que se lo quiere llevar para el 2022.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel Flores de Willax Deportes, en la que anuncia que ya hubo acercamiento entre el club ‘rimense’ con el reciente subcampeón de la Copa Sudamericana. Incluso menciona que la institución nacional se quedaría con un 20% del pase del jugador.

El periodista Ángel Flores dio a conocer el interés del Bragantino en Jhilmar Lora.

Ahora, ¿qué ha sucedido para que se haya dado este acercamiento? Resulta que el elenco brasileño ha venido apostando en los últimos años por los jóvenes . Principalmente desde el 2019, en que la compañía Red Bull decidió apostar por este club y darle las condiciones necesarias para que pueda encaminar un proyecto a largo plazo. Así ha venido sucediendo con las otras franquicias como el Red Bull Salzburgo de Austria, el New York Red Bulls de la MLS y el RB Leipzig de Alemania. Todo esto, haría que la propuesta sea más atractiva, no solo para el jugador, sino también para los dirigentes de Cristal, quienes buscan que sus futbolistas continúen con su crecimiento en equipos donde pueda sumar continuidad.

El Red Bull Bragantino quedó subcampeón de la Copa Sudamericana 2021. | Foto: REUTERS

Sin embargo, no sería el único equipo interesado en el lateral peruano, pues el Atlético Paranaense (actual campeón de la Sudamericana) y Sao Paulo, también habrían preguntado por su situación contractual. Solo quedaría esperar por novedades en los próximos días y la confirmación del mismo club peruano, pues hasta la semana pasada, Juan José Luque, director deportivo, había mencionado que no llegó ninguna oferta concreta por ningún jugador. “ Al día de hoy, no hay ninguna oferta firme por algún jugador de Sporting Cristal . La deuda con la Copa Libertadores la tiene todo el fútbol peruano y eso no se consigue de un día a otro, es cuestión de tener entidades bien organizadas, con buen fútbol formativo. Eso no significa que descartemos el pasar de grupo”, señaló en una entrevista para Radio Ovación.

INICIOS EN EL PRIMER EQUIPO

El crecimiento de Jhilmar Lora ha sido realmente sorprendente. Su debut se dio a finales del 2019 con Manuel Barreto como DT, pero recién a mediados del 2020 fue cuando empezó a tener mayor protagonismo a raíz de una indisciplina cometida por Carlos Cabello, que le terminó por abrir las puertas definitivas del primer equipo y además de poder demostrar sus cualidades con soltura. Roberto Mosquera confió en él, incluso por encima de Johan Madrid, con quien ha alternado en la posición.

La situación parecía ser diferente este año, ya que el club apostó por la contratación de un jugador más experimentado para el puesto como Percy Prado, quien venía desempeñándose en el Nantes de Francia. No obstante, llegó subido de peso (culminó contrato con el elenco francés a mediados del 2020) y tardó en ponerse en forma. El problema llegó cuando Mosquera le dio minutos y no respondió a las expectativas, por lo que Lora se adueñó de esa banda derecha.

SPORTING CRISTAL Y SELECCIÓN PERUANA

Su rendimiento en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana fue notable, por lo que captó el ojo de Ricardo Gareca, quien lo hizo debutar en la selección peruana en la Copa América de Brasil , precisamente ante los anfitriones del torneo. Actualmente, es un convocado regular en las nóminas del ‘Tigre’ y se espera que más pronto que tarde pueda luchar por un lugar con Luis Advíncula y Aldo Corzo.

Jhilmar Lora cubriendo el balón del brasileño Renán Lodi. | Foto: FPF

SEGUIR LEYENDO