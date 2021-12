Franco Navarro negó conversación con Jean Deza: “Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”

Jean Deza y Franco Navarro coincidieron en UTC en 2019

Una de las posibilidades de que Jean Deza vuelva del retiro era con un llamado de Franco Navarro, es que el ‘Ratón’ encontró su mejor versión de la mano de él. No obstante, este martes el técnico peruano ha negado que haya conversado con el exfutbolista. Además, se mostró apenado por la decisión apresurada que tomó de colgar los botines.

“Todos sabemos de las condiciones de Jean, es un chico al que uno le tiene un cariño especial, acá hizo las cosas muy bien, alcanzó un nivel importante y fue a Alianza. De ahí ha tenido inconvenientes y me sorprendió las declaraciones de su retiro pero yo no he hablado con él. Hemos escuchado que quiere venir pero yo estoy centrando en armar un grupo humano que nos permita alcanzar nuestras metas ”, sostuvo el ‘Cabezón’ para Radio Ovación.

Luego, dio a entender que la determinación de fichar a Deza para la Universidad Técnica de Cajamarca no solo depende de él, sino tiene que haber una aprobación de los directivos y voluntad por parte del jugador. “No voy a negar las condiciones pero eso ya pasaría por un consenso, no se puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”, complementó.

SEGUIR LEYENDO