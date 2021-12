Pedro Garay comparó al ‘Chorri’ Palacios con Lionel Messi al recordar su paso por Sporting Cristal

Roberto Palacios jugó 14 años en Sporting Cristal l Foto: Andina

Este 13 de diciembre, el Rímac está de fiesta. Sporting Cristal celebra su 66 aniversario desde que fue fundado por el ingeniero Ricardo Bentín Mujica. Para ello, en los diferentes medios de comunicación locales se ha entrevistado a personajes importantes en la historia del club. Uno de ellos es Pedro Garay, quien recordó anécdotas en su paso por la institución y llenó de elogios a Roberto Palacios.

El exdefensor fue consultado por el jugador más talentoso con el cual compartió equipo e inmediatamente señaló que fue el ‘Chorri’. “El mejor futbolista con el que jugué fue Roberto Palacios. Vi en él a un jugador tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”, señaló en una conversación con Fútbol Como Cancha.

Luego, mostró su gratitud hacia el conjunto ‘bajopontino’. “Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido”, sostuvo. Recordemos que los ‘rímenses’ estuvieron a punto de levantar el trofeo de la máxima competición continental en 1997, pero cayeron ante Cruzeiro.

Sporting Cristal, bajo la dirección de Markarián, estuvo a poco de ganar la Libertadores l Foto: Andina

Como en varias ocasiones ha dado a entender que quiere volver a formar parte del club. No obstante, no le han dado la oportunidad hasta el momento. El nacionalizado peruano contó que le preguntó a Carlos Benavides, exdirectivo, sobre ese tema y no recibió ninguna respuesta. “A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club, pero conmigo no se han contactado”, agregó.

Por su parte, el exintegrante de la selección nacional después de su retiro ha estado vinculado al balompié. Ya sea en Cristal o en la Federación Peruana de Fútbol desde el papel de embajador. Ahora último se pudo conocer que se encuentra trabajando como comentarista deportivo en el programa ecuatoriano llamado ‘El Rincón del Fútbol’.

Roberto Palacios y Pedro Garay coincidieron en 1994. El ‘Pelado’ venía de jugar el Oriente Petrolero de Bolivia, mientras que el representante de la ‘bicolor’ ya se encontraba disputando su cuarta temporada con el conjunto ‘cervecero’. Compartieron cuatro años y lograron un tricampeonato. Pudieron ser cuatro títulos, pero en 1997 perdieron la final con Alianza Lima.

LAS PALABRAS DE PALACIOS

El ‘Chorrillano’ es uno de los últimos ídolos de Cristal por eso era infaltable tener su palabra por la celebración de un nuevo aniversario. Estuvo 14 temporadas y disputó 406 partidos, anotando 88 goles. Por otro lado es considerado el segundo futbolista con más títulos en la institución rímense. El único que lo supera es Alfredo Quesada que se consagró en seis oportunidades.

Palacios estuvo en un enlace telefónico con Radio Ovación y habló sobre su etapa como futbolista. “Soy feliz porque soy parte de la historia de la institución Sporting Cristal y nadie me lo va a quitar. Me lo gané con esfuerzo. El recuerdo que tengo es el primer día que yo llegué al club y me sorprendió todo lo que vi”, declaró.

Roberto Palacios se retiró en el 2011.

Posteriormente, se expresó acerca de las virtudes que ha tenido la institución en este último tiempo. “Desde que empecé, Cristal es la institución más seria, tuvo siempre un manejo trasparente y supo crecer en todos los aspectos. Las nuevas directivas tienen la obligación de mantener lo que dejaron los ex dueños”, complementó. Además, sostuvo que su generación fue importante para que la hinchada crezca mucho.

